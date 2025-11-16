 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Только один российский шахматист дошел до четвертьфинала Кубка мира

Есипенко стал единственным российским шахматистом в 1/4 финала Кубка мира
Андрей Есипенко обыграл Алексея Гребнева и сыграет за выход в полуфинал с американцем Шенклендом
Андрей Есипенко
Андрей Есипенко (Фото: Этери Кублашвили / Федерация шахмат России)

Российский шахматист Андрей Есипенко стал четвертьфиналистом Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).

23-летний Есипенко обыграл соотечественника Алексея Гребнева.

Еще один россиянин Даниил Дубов в пятом круге уступил американцу Сэму Шенкленду, с которым теперь встретится Есипенко.

Есипенко в прошлом году уступил Владиславу Артемьеву на тай-брейке за звание чемпиона России.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 26 ноября.

Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Федерация шахмат России (ФШР) шахматы

