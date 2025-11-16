Только один российский шахматист дошел до четвертьфинала Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко стал четвертьфиналистом Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
23-летний Есипенко обыграл соотечественника Алексея Гребнева.
Еще один россиянин Даниил Дубов в пятом круге уступил американцу Сэму Шенкленду, с которым теперь встретится Есипенко.
Есипенко в прошлом году уступил Владиславу Артемьеву на тай-брейке за звание чемпиона России.
Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 26 ноября.
Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.
