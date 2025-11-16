«Адмирал» взял реванш у «Амура» в дальневосточном дерби КХЛ

«Адмирал» победил в Хабаровске со счетом 5:2. Дубль оформил Даниил Гутик

Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» победил в Хабаровске «Амур» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:2.

У гостей дубль оформил Даниил Гутик (8-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Либор Шулак (1), Игорь Гераськин (60) и Дмитрий Завгородний (60).

У хозяев отличились Евгений Свечников (3) и Кирилл Ураков (18).

Команды второй раз встречались в этом сезоне. Первая игра, которая прошла 2 ноября в Хабаровске, закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Адмирал» — 10-е.