Спорт⁠,
0

«У нас самая сильная страна». Как Махачев завоевал исторический титул UFС

Лучшие кадры с исторического чемпионского боя Ислама Махачева в UFC
Ислам Махачев завоевал чемпионский титул UFC во второй весовой категории. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Фото: UFC
Фото: UFC

В воскресенье, 16 ноября Ислам Махачев провел первый бой в полусреднем весе в UFC. И этот поединок стал для него титульным.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Российскому бойцу противостоял чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.

Фото: UFC
Фото: UFC

Махачев ради перехода в более тяжелый дивизион в мае освободил титул UFC в легком весе.

Фото: UFC
Фото: UFC

Бой был равным лишь в первую минуту, когда соперники присматривались друг к другу. Именно Маддалена совершил первый точный удар — ногой.

Фото: UFC
Фото: UFC

В дальнейшем доминировал Махачев.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Маддалена минимум 2/3 боя провел на спине, пытаясь не позволить сопернику победить досрочно.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев полностью контролировал ситуацию. Тренерский угол был доволен ходом боя. А Хабиб Нурмагомедов призывал не лезть в «рубку», поскольку соперник является ударником.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В середине боя Махачев все же вошел в клинч. Это позволило Маддалене нанести пару акцентированных ударов.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Но большего россиянин сопернику не позволил.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев каждый раз переводил соперника в партер.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В один момент трибуны «Мэддисон сквер-гардена» начали гудеть из-за недовольства скучным ходом боя.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев всячески пытался завершить бой досрочно — удушением или болевым приемом. Но впервые с ноября 2023 года ему это не удалось.

Фото: UFC
Фото: UFC

Под конец у Маддалены не осталось сил. И уже на первых секундах пятого раунда он вновь оказался на спине.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В результате австралиец так и завершил бой.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев 11-м в истории завоевал два пояса UFC.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев — первый россиянин с двумя чемпионскими титулами.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

«Теперь у нас тоже есть двукратный чемпион, — отреагировал на победу Махачев. — У нас самая сильная страна, самая сильная республика и самые сильные бойцы».

Также Махачев заявил, что больше не хочет сгонять вес ради возвращения в легкий дивизион.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Перед объявлением результата боя Хабиб Нурмагомедов забрал чемпионские пояса у главы UFC Дэйны Уайта и лично отдал их Махачеву.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

«У нас самая сильная страна». Как Махачев завоевал исторический титул UFС
Video

На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Маддалены 18 побед и три поражения (до этого поединка последний его проигрыш был в мае 2016-го).

Теги
Персоны
Ислам Махачев UFC Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года

