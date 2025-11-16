«У нас самая сильная страна». Как Махачев завоевал исторический титул UFС
В воскресенье, 16 ноября Ислам Махачев провел первый бой в полусреднем весе в UFC. И этот поединок стал для него титульным.
Российскому бойцу противостоял чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.
Махачев ради перехода в более тяжелый дивизион в мае освободил титул UFC в легком весе.
Бой был равным лишь в первую минуту, когда соперники присматривались друг к другу. Именно Маддалена совершил первый точный удар — ногой.
В дальнейшем доминировал Махачев.
Маддалена минимум 2/3 боя провел на спине, пытаясь не позволить сопернику победить досрочно.
Махачев полностью контролировал ситуацию. Тренерский угол был доволен ходом боя. А Хабиб Нурмагомедов призывал не лезть в «рубку», поскольку соперник является ударником.
В середине боя Махачев все же вошел в клинч. Это позволило Маддалене нанести пару акцентированных ударов.
Но большего россиянин сопернику не позволил.
Махачев каждый раз переводил соперника в партер.
В один момент трибуны «Мэддисон сквер-гардена» начали гудеть из-за недовольства скучным ходом боя.
Махачев всячески пытался завершить бой досрочно — удушением или болевым приемом. Но впервые с ноября 2023 года ему это не удалось.
Под конец у Маддалены не осталось сил. И уже на первых секундах пятого раунда он вновь оказался на спине.
В результате австралиец так и завершил бой.
Махачев 11-м в истории завоевал два пояса UFC.
Махачев — первый россиянин с двумя чемпионскими титулами.
«Теперь у нас тоже есть двукратный чемпион, — отреагировал на победу Махачев. — У нас самая сильная страна, самая сильная республика и самые сильные бойцы».
Также Махачев заявил, что больше не хочет сгонять вес ради возвращения в легкий дивизион.
Перед объявлением результата боя Хабиб Нурмагомедов забрал чемпионские пояса у главы UFC Дэйны Уайта и лично отдал их Махачеву.
Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Маддалены 18 побед и три поражения (до этого поединка последний его проигрыш был в мае 2016-го).
