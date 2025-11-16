 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Как звезды ММА оценили победу Махачева в бою за второй титул UFC

Россиянин Ислам Махачев выиграл чемпионский пояс в полусреднем весе и стал первым бойцом из России, кому удалось это сделать. Что говорят о победе россиянина — в материале «РБК Спорт»
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Российский боец Ислам Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Бой продолжался все пять пятиминутных раундов. На протяжении большего времени россиянин удерживал соперника в партере на спине.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Как звезды ММА оценили победу Махачеву

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC

«Я счастлив. Наша команда идет вперед. С каждым боем мы улучшаемся. Выигрываем пояса в разных весах, в разных организациях. Это моя цель — чтобы они становились лучше и лучше. Для этого мы работаем утром и вечером», — заявил Нурмагомедов на странице UFC Eurasia в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Илия Топурия, чемпион легкого веса UFC

«Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какой провал чемпиона... Тебе следует поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, что ты не сможешь натренировать — эмоции. Ты — самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать», — написал Топурия на своей странице в Х.

Джефф Монсон, бывший боец UFC

«Он вошел в список легендарных бойцов. Маддалена ничего не смог ему противопоставить. Это был односторонний бой, в котором Махачев показал себя многогранным бойцом. Это историческое достижение, с которым можно только поздравить. Но Ислам может драться и дальше», — цитирует Монсона ТАСС.

Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе

«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева. Заслуженно», — написал на своей странице в Х Двалишвили.

Белал Мухаммад, экс-чемпион UFC в полусреднем весе

«Рад, что Ислам стал двойным чемпионом, это легендарное достижение в этом виде спорта. Хабиб и его команда заслуживают этого», — написал на своей странице в Х Мухаммад.

Шавкат Рахмонов, казахстанский боец UFC, занимающий третье место в полусреднем весе

«Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я», — заявил на своей странице в Х Рахмонов.

Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC

«Я хотел поздравить Хабиба и Ислама. То, что они делают, невероятно. Только что он выиграл пояс в весовой категории на 15 фунтов выше. Я имею в виду, что, по сути, это заслуга только его и его команды. То, как они выступили, потрясающе. Я должен их уважать», — приводит слова Порье пресс-служба UFC.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) Ислам Махачев UFC
Ислам Махачев фото
