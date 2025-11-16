Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена. Онлайн титульного боя UFC
8:58 Махачев — двойной чемпион UFC! Победа единогласным решением судей.
8:56 Терпел Маддалена из последних сил. Завершается чемпионский бой! Очевидная победа российского спортсмена.
8:51 Уже через 20 секунд заключительного раунда россиянин переводит в партер. Морально надломлен австралиец. Стремится ко второму титулу Махачев.
Раунд 5
8:49 У Махачева попытка провести удушающий со спины, но вновь не удается ему это. Почти 14 минут контроля в партере от россиянина. В концовке раунда пытался сделать узел плеча Махачев.
8:46 Отличные переход в две ноги от Махачева и снова на канвасе продолжается поединок.
8:44 Стартуют чемпионские раунды! Сухая первая минута, мало ударов. Опасается Маддалена очередного перевода.
Раунд 4
8:43 На второй минуте вновь Махачев переводит в партер. Заметно медленнее россиянин в борьбе в более тяжелом весе, в сравнении с легким. Три попытки захода на удушающий, стремится к финишу россиянин. Но пока безуспешно.
8:40 Пытается прессинговать австралиец, но отвечает Махачев с начала третьего раунда. До цели доходит локоть слева от австралийца! Опасен в стойке Маддалена.
Раунд 3
8:37 Попытался удушение через руку оформить Маддалена, но безуспешно. На последних секундах поднимается австралиец, но ни на секунду не отпускает его россиянин.
8:35 К середине второй пятиминутки доминирует Ислам по ударам в голову — 10 на 4 в пользу россиянина.
8:32 Быстро проходит тейкдаун от Махачева,.
Раунд 2
8:31 За минуту до окончания поединка пытается перейти на удушающий, но защищается австралиец. Забирает раунд россиянин.
8:28 Первый тейкдаун от Махачева проходит на второй минуте. Плотный контроль в партере, наносит урон сопернику, но пытается минимизировать ущерб австралиец.
8:27 На среднюю дистанцию с первых секунды нарывается Маддалена. Отвечает лоукиками Махачев. Австралиец пытается работать по этажам.
Раунд 1
8:23 Оба спортсмена в клетке! Напряжение на арене.
8:19 Вслед за россиянином выходит действующий чемпион.
8:18 Первым в октагоне появляется Махачев!
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена
8:01 Побеждает единогласным решением непоколебимая Шевченко и защищает титул в наилегчайшем весе!
8:00 Тем временем Махачев уже готов к бою за второй титул!
7:58 Понимает Чжан, что уступает в бою. Пыталась забрать колено россиянки, однако на второй минуте раунда вновь Шевченко переводит соперницу на канвас. Наносит безответные удары российская спортсменка оставшееся время боя.
Раунд 5
7:52 С начала раунда хорошо ногами работает Шевченко. Не проходят удары китаянки в стойке. Первым номером работает Шевченко. Более, чем за минуту до окончания раунда снова проводит тейкдаун россиянка.
Раунд 4
7:46 Близкий раунд в стойке проводят бойцы. По акцентированным ударом россиянка лучше, но китаянка больше работает первым номером в стойке. Однако поединок снова переходит на канвас, проводит Шевченко тейкдаун. Россиянка контролирует соперницу.
Раунд 3
7:40 Весь раунд спортсменки проводят в партере при доминации Шевченко.
7:36 Неплохая двойка от Шевченко! И снова переводит российская спортсменка китаянку, Вэйли не может подходящую дистанцию.
Раунд 2
7:33 Активно начали бойцы Дважды переводит Шевченко соперницу в партер, испытывает проблемы китайская спортсменка.
Раунд 1
7:25 В рамках соглавного события турнира Валентина Шевченко защищает титул чемпионки в наилегчайшем весе против китаянки Чжан Вэйли. Бойцы уже в октагоне!
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
Российский боец Ислам Махачев проведет титульный бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322.
Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс. Махачев может стать первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах.
В случае победы Махачев выиграет в 16-м бою подряд и повторит рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.
Маддалена, действующий чемпион полусреднего дивизиона, проведет первую защиту своего титула. Он завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада на турнире UFC 315 в мае 2025 года.
На счету 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 28-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.
Букмекеры считают россиянина фаворитом и предлагают коэффициенты на победу Махачева в диапазоне 1,15–1,28. Коэффициенты на победу Маддалены варьируются от 3,70 до 4,55.
