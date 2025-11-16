Россиянин Ислам Махачев встретился с Джеком Делла Маддаленой в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. «РБК Спорт» провел онлайн-трансляцию боя

Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Getty Images)

8:58 Махачев — двойной чемпион UFC! Победа единогласным решением судей.

8:56 Терпел Маддалена из последних сил. Завершается чемпионский бой! Очевидная победа российского спортсмена.

8:51 Уже через 20 секунд заключительного раунда россиянин переводит в партер. Морально надломлен австралиец. Стремится ко второму титулу Махачев.

Раунд 5

8:49 У Махачева попытка провести удушающий со спины, но вновь не удается ему это. Почти 14 минут контроля в партере от россиянина. В концовке раунда пытался сделать узел плеча Махачев.

8:46 Отличные переход в две ноги от Махачева и снова на канвасе продолжается поединок.

8:44 Стартуют чемпионские раунды! Сухая первая минута, мало ударов. Опасается Маддалена очередного перевода.

Раунд 4

8:43 На второй минуте вновь Махачев переводит в партер. Заметно медленнее россиянин в борьбе в более тяжелом весе, в сравнении с легким. Три попытки захода на удушающий, стремится к финишу россиянин. Но пока безуспешно.

8:40 Пытается прессинговать австралиец, но отвечает Махачев с начала третьего раунда. До цели доходит локоть слева от австралийца! Опасен в стойке Маддалена.

Раунд 3

8:37 Попытался удушение через руку оформить Маддалена, но безуспешно. На последних секундах поднимается австралиец, но ни на секунду не отпускает его россиянин.

8:35 К середине второй пятиминутки доминирует Ислам по ударам в голову — 10 на 4 в пользу россиянина.

8:32 Быстро проходит тейкдаун от Махачева,.

Раунд 2

8:31 За минуту до окончания поединка пытается перейти на удушающий, но защищается австралиец. Забирает раунд россиянин.

8:28 Первый тейкдаун от Махачева проходит на второй минуте. Плотный контроль в партере, наносит урон сопернику, но пытается минимизировать ущерб австралиец.

8:27 На среднюю дистанцию с первых секунды нарывается Маддалена. Отвечает лоукиками Махачев. Австралиец пытается работать по этажам.

Раунд 1

8:23 Оба спортсмена в клетке! Напряжение на арене.

8:19 Вслед за россиянином выходит действующий чемпион.

8:18 Первым в октагоне появляется Махачев!

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена

8:01 Побеждает единогласным решением непоколебимая Шевченко и защищает титул в наилегчайшем весе!

8:00 Тем временем Махачев уже готов к бою за второй титул!

Фото: пресс-служба UFC

7:58 Понимает Чжан, что уступает в бою. Пыталась забрать колено россиянки, однако на второй минуте раунда вновь Шевченко переводит соперницу на канвас. Наносит безответные удары российская спортсменка оставшееся время боя.

Раунд 5

7:52 С начала раунда хорошо ногами работает Шевченко. Не проходят удары китаянки в стойке. Первым номером работает Шевченко. Более, чем за минуту до окончания раунда снова проводит тейкдаун россиянка.

Раунд 4

7:46 Близкий раунд в стойке проводят бойцы. По акцентированным ударом россиянка лучше, но китаянка больше работает первым номером в стойке. Однако поединок снова переходит на канвас, проводит Шевченко тейкдаун. Россиянка контролирует соперницу.

Раунд 3

7:40 Весь раунд спортсменки проводят в партере при доминации Шевченко.

7:36 Неплохая двойка от Шевченко! И снова переводит российская спортсменка китаянку, Вэйли не может подходящую дистанцию.

Раунд 2

7:33 Активно начали бойцы Дважды переводит Шевченко соперницу в партер, испытывает проблемы китайская спортсменка.

Раунд 1

7:25 В рамках соглавного события турнира Валентина Шевченко защищает титул чемпионки в наилегчайшем весе против китаянки Чжан Вэйли. Бойцы уже в октагоне!

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан

Российский боец Ислам Махачев проведет титульный бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322.

Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс. Махачев может стать первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах.

В случае победы Махачев выиграет в 16-м бою подряд и повторит рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Маддалена, действующий чемпион полусреднего дивизиона, проведет первую защиту своего титула. Он завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада на турнире UFC 315 в мае 2025 года.

На счету 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 28-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.

Букмекеры считают россиянина фаворитом и предлагают коэффициенты на победу Махачева в диапазоне 1,15–1,28. Коэффициенты на победу Маддалены варьируются от 3,70 до 4,55.