В Казахстане во время матча умер 19-летний воспитанник «Кайрата»
Футболист Диас Тулеу из клуба «Хан-Тенгри», выступавший во втором дивизионе Казахстана, умер на 20-м году жизни, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).
Тулеу стало плохо во время матча с «Экибастузом» (4:0), его унесли с поля на носилках, но спасти не смогли.
В федерации отметили, что Тулеу «выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом», а его смерть стала невосполнимой утратой.
В федерации заявили, что обстоятельства смерти игрока будет расследовать специальная комиссия.
Воспитанник академии «Кайрата» перешел в «Хан-Тенгри» в апреле 2024 года.
