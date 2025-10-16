 Перейти к основному контенту
В Казахстане во время матча умер 19-летний воспитанник «Кайрата»

В Казахстане во время матча умер 19-летний воспитанник «Кайрата» Диас Тулеу
Диасу Тулеу из «Хан-Тенгри» стало плохо во время матча второго дивизиона, его унесли с поля на носилках, но спасти не смогли
Диас Тулеу
Диас Тулеу (Фото: Казахстанская федерация футбола)

Футболист Диас Тулеу из клуба «Хан-Тенгри», выступавший во втором дивизионе Казахстана, умер на 20-м году жизни, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Тулеу стало плохо во время матча с «Экибастузом» (4:0), его унесли с поля на носилках, но спасти не смогли.

В федерации отметили, что Тулеу «выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом», а его смерть стала невосполнимой утратой.

В федерации заявили, что обстоятельства смерти игрока будет расследовать специальная комиссия.

Воспитанник академии «Кайрата» перешел в «Хан-Тенгри» в апреле 2024 года.

