«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений, крупно обыграв «Авангард»
Астанинский «Барыс» победил на своем льду омский «Авангард» и прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Матч завершился со счетом 6:2.
У хозяев забили Райли Уолш (на пятой минуте), Мэйсон Морелли (6), Майкл Веккьоне (41), Адиль Бекетаев (44), Всеволод Логвин (52) и Динмухамед Кайыржан (57). У Морелли еще две передачи.
У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (14) и Дамир Шарипзянов (35).
Результаты других матчей:
«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4;
«Металлург» — «Салават Юлаев» — 6:4.
