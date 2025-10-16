 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений, крупно обыграв «Авангард»

«Авангард» проиграл в Астане со счетом 2:6
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Астанинский «Барыс» победил на своем льду омский «Авангард» и прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Матч завершился со счетом 6:2.

У хозяев забили Райли Уолш (на пятой минуте), Мэйсон Морелли (6), Майкл Веккьоне (41), Адиль Бекетаев (44), Всеволод Логвин (52) и Динмухамед Кайыржан (57). У Морелли еще две передачи.

У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (14) и Дамир Шарипзянов (35).

Результаты других матчей:

«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4;

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 6:4.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Авангард ХК Барыс
