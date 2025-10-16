Goal узнал о «некотором раздражении» в ПСЖ из-за слов Сафонова
Слова Матвея Сафонова, которого ПСЖ в этом сезоне еще ни разу не выпускал на поле, вызвали «некоторое раздражение» внутри парижского клуба, пишет Goal.com.
Сафонов в этом сезоне играл только за сборную России. В матче с Ираном (2:1) 10 октября он был капитаном и эмоционально поблагодарил тренерский штаб за «доверие и возможность получать игровые минуты». Также Сафонов допускал, что может сменить команду в предстоящее трансферное окно.
Некоторые руководители ПСЖ решили, что такие заявления могут навредить клубу, отмечает Goal.
Также издание указывает, что несколько европейских клубов внимательно следят за ситуацией вокруг российского вратаря.
Сафонов перешел в ПСЖ прошлым летом и пока провел за команду только 17 матчей.
