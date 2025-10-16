 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,95 x 2,8 2 3,05 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,3 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,6 x 4,05 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,45 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Финны не пустят российских лыжников на свой этап Кубка мира

Лыжная ассоциация Финляндии: россиянам нечего делать на нашем этапе Кубка мира
FIS 21 октября объявит решение по допуску россиян. В финской ассоциации заявили, что выступают против возвращения россиян и они все равно не смогут поехать на первый этап Кубка мира в Рука
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Глава Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что лично проинформировала главу международной федерации (FIS) Юхана Элиаша о несогласии с допуском россиян, а также что они в любом случае не выступят на этапе Кубка мира в Рука. Слова Коркатти приводит Helsingin Sanomat.

FIS примет решение по участию россиян в турнирах под своей эгидой 21 октября.

Как отмечает газета, Элиаш, который, возможно, не разделяет позицию североевропейских и балтийских стран, выслушал Коркатти с невозмутимым лицом. При этом, по мнению издания, россиян бы, скорее всего, уже допустили, если бы право голоса в этом вопросе было у всех стран, входящих в FIS, а не только у членов совета организации.

Первый этап Кубка мира стартует в Рука 28 ноября. «Россиянам нечего делать в Руке, потому что действует запрет на въезд», — сказала Коркатти.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее заявил Vseprosport, что нужно просто дождаться решения FIS, «после чего определится наша дальнейшая стратегия, как жить дальше и куда мы пойдем в этом сезоне».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Финляндия
Материалы по теме
Французская лыжница пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане
Спорт
Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами
Спорт
Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15