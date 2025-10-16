Финны не пустят российских лыжников на свой этап Кубка мира
Глава Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что лично проинформировала главу международной федерации (FIS) Юхана Элиаша о несогласии с допуском россиян, а также что они в любом случае не выступят на этапе Кубка мира в Рука. Слова Коркатти приводит Helsingin Sanomat.
FIS примет решение по участию россиян в турнирах под своей эгидой 21 октября.
Как отмечает газета, Элиаш, который, возможно, не разделяет позицию североевропейских и балтийских стран, выслушал Коркатти с невозмутимым лицом. При этом, по мнению издания, россиян бы, скорее всего, уже допустили, если бы право голоса в этом вопросе было у всех стран, входящих в FIS, а не только у членов совета организации.
Первый этап Кубка мира стартует в Рука 28 ноября. «Россиянам нечего делать в Руке, потому что действует запрет на въезд», — сказала Коркатти.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее заявил Vseprosport, что нужно просто дождаться решения FIS, «после чего определится наша дальнейшая стратегия, как жить дальше и куда мы пойдем в этом сезоне».
