Спорт
0

Четырехкратная чемпионка Олимпиад неожиданно завершила карьеру в 25 лет

Четырехкратная чемпионка Олимпиад Титмус неожиданно завершила карьеру в 25 лет
Пловчиха Ариарне Титмус брала паузу после Игр в Париже, но решила не возвращаться в спорт. По ее словам, в жизни нашлись вещи важнее плавания
Ариарне Титмус
Ариарне Титмус (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Чемпионка Игр в Париже и Токио австралийская пловчиха Ариарне Титмус объявила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что решила завершить спортивную карьеру в 25 лет.

По словам Титмус, она не ожидала, что Олимпиада в Париже окажется для нее последней, но оказалось, что в жизни есть вещи важнее плавания.

Как отмечает ESPN, Титмус взяла паузу на сезон после Игр-2024 и все ожидали ее возвращения к соревнованиям в ближайшие месяцы.

«Думаю, поворотным моментом для меня <...> стала подготовка к парижским Играм. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, очень сильно меня потрясли в психологическом плане», — сказала пловчиха. Два года назад, в сентябре 2023-го, она рассказала об операции по удалению доброкачественных опухолей яичника.

У Титмус золото Игр в Токио на 200 и 400 м, а также победы в Париже на 400-метровке и в эстафете 4×200 м (все — вольным стилем). Кроме того, на ее счету еще четыре медали Игр и четыре золотые медали чемпионатов мира.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание Австралия
