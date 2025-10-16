Вторая ракетка России Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо

Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае

Александрова обыграла китаянку Юань Юэ и стала второй россиянкой после Шнайдер, дошедшей в Нинбо до четвертьфинала

Екатерина Александрова (Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая ракетка России Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500 в китайском Нинбо.

Александрова стартовала на турнире матчем второго круга с китаянкой Юань Юэ (108-я в рейтинге) и победила со счетом 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал Александрова сыграет с американкой Маккартни Кесслер (33-я), которая выбила из турнира Людмилу Самсонову.

Александрова на этой неделе впервые в карьере поднялась на десятую строчку в рейтинге WTA.

Ранее из россиянок в четвертьфинал турнира в Нинбо пробилась только Диана Шнайдер.

Призовой фонд турнира превышает $1 млн.