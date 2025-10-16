Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае
Вторая ракетка России Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500 в китайском Нинбо.
Александрова стартовала на турнире матчем второго круга с китаянкой Юань Юэ (108-я в рейтинге) и победила со счетом 6:3, 6:3.
За выход в полуфинал Александрова сыграет с американкой Маккартни Кесслер (33-я), которая выбила из турнира Людмилу Самсонову.
Александрова на этой неделе впервые в карьере поднялась на десятую строчку в рейтинге WTA.
Ранее из россиянок в четвертьфинал турнира в Нинбо пробилась только Диана Шнайдер.
Призовой фонд турнира превышает $1 млн.
