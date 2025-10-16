 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на четвертом турнире подряд

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Медведев в двух сетах обыграл австралийца Уолтона, в следующем матче его соперником будет венгр Марожан
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Chen Haoming / XinHua / Global Look Press)

Вторая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн.

Медведев начал выступление на турнире со второго круга, в котором встретился с австралийцем Адамом Уолтоном (76-й в рейтинге) и победил со счетом 7:5, 7:6 (7:0).

В четвертьфинале Медведев встретится с венгром Фабианом Марожаном (52-й в рейтинге), у которого выиграл единственный очный матч в карьере (в прошлом году на US Open).

Для Медведева предстоящий четвертьфинал будет четвертым подряд в ATP.

В прошлом году турнир выиграл Карен Хачанов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
