Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на четвертом турнире подряд

Медведев в двух сетах обыграл австралийца Уолтона, в следующем матче его соперником будет венгр Марожан

Даниил Медведев (Фото: Chen Haoming / XinHua / Global Look Press)

Вторая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн.

Медведев начал выступление на турнире со второго круга, в котором встретился с австралийцем Адамом Уолтоном (76-й в рейтинге) и победил со счетом 7:5, 7:6 (7:0).

В четвертьфинале Медведев встретится с венгром Фабианом Марожаном (52-й в рейтинге), у которого выиграл единственный очный матч в карьере (в прошлом году на US Open).

Для Медведева предстоящий четвертьфинал будет четвертым подряд в ATP.

В прошлом году турнир выиграл Карен Хачанов.