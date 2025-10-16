Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на четвертом турнире подряд
Вторая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн.
Медведев начал выступление на турнире со второго круга, в котором встретился с австралийцем Адамом Уолтоном (76-й в рейтинге) и победил со счетом 7:5, 7:6 (7:0).
В четвертьфинале Медведев встретится с венгром Фабианом Марожаном (52-й в рейтинге), у которого выиграл единственный очный матч в карьере (в прошлом году на US Open).
Для Медведева предстоящий четвертьфинал будет четвертым подряд в ATP.
В прошлом году турнир выиграл Карен Хачанов.
