 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,75 x 3,15 2 2,9 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,3 x 5,9 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,58 x 4,1 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,45 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Россияне завоевали наибольшее число медалей на юниорском ЧМ по шахматам

У сборной России два золота и три бронзы

Российские шахматистки Диана Хафизова и Полина Смирнова выиграли две золотые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек.

Турнир проходил в Дурресе (Албания) в категориях до 14, 16 и 18 лет. Россияне завоевали наибольшее количество медалей — пять (две золотые и три бронзовые).

Хафизова победила в категории девушек до 16 лет, Смирнова — до 14. Россиянка Валерия Клейменова заняла третье место в соревновании до 18 лет

У юношей Артем Лебедев стал бронзовым призером в категории до 14 лет, Александр Володин — до 16.

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет прошел в Дурресе (Албания). Соревнования проводились в классической программе.

В 2024 году россияне тоже завоевали наибольшее количество медалей — семь, из которых три золотых.

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
шахматы
Материалы по теме
Организаторы вынудили израильских шахматистов сняться с турнира в Испании
Спорт
Бывшего украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за читерство
Спорт
«Легкие деньги». Шахматисты впервые провели турнир на КМ по киберспорту
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Россияне завоевали наибольшее число медалей на юниорском ЧМ по шахматам Спорт, 10:41
Telegraph узнала о плане Трампа помочь Украине за счет пошлин с Китая Политика, 10:40
Впервые в истории спортсменки приняли участие в показе Victoria's Secret Спорт, 10:38
МИД Индии после слов Трампа про российскую нефть упомянул закупки у США Политика, 10:37
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Гладков предупредил о веерных отключениях света после удара ВСУ Политика, 10:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В России ускорился рост цен на новостройки в третьем квартале Недвижимость, 10:27
Когда все поломалось в IT. Антикейсы и работа над ошибкамиПодписка на РБК, 10:22
В части Воронежской области пропал свет после атаки дронов Общество, 10:13
В Киеве начались аварийные отключения света Общество, 10:12
Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой Политика, 10:09
Форвард «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в матче НХЛ Спорт, 10:09
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03