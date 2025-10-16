Россияне завоевали наибольшее число медалей на юниорском ЧМ по шахматам

У сборной России два золота и три бронзы

Российские шахматистки Диана Хафизова и Полина Смирнова выиграли две золотые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек.

Турнир проходил в Дурресе (Албания) в категориях до 14, 16 и 18 лет. Россияне завоевали наибольшее количество медалей — пять (две золотые и три бронзовые).

Хафизова победила в категории девушек до 16 лет, Смирнова — до 14. Россиянка Валерия Клейменова заняла третье место в соревновании до 18 лет

У юношей Артем Лебедев стал бронзовым призером в категории до 14 лет, Александр Володин — до 16.

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет прошел в Дурресе (Албания). Соревнования проводились в классической программе.

В 2024 году россияне тоже завоевали наибольшее количество медалей — семь, из которых три золотых.

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.