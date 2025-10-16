Впервые в истории спортсменки приняли участие в показе Victoria's Secret

В показе приняла участие баскетболистка WNBA Энджел Риз, ставшая первой спортсменкой-участницей шоу. Также на подиум вышла двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суниса Ли

Баскетболистка Энджл Риз (Фото: Mike Coppola / Getty Images for Victoria's Secret)

Энджел Риз готовится к показу модной коллекции Victoria's Secret 2025 в Нью-Йорке, 15 октября 2025 года (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images) Энджел Риз готовится к показу модной коллекции Victoria's Secret 2025 в Нью-Йорке, 15 октября 2025 года (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images) Суниса Ли проходит по подиуму на показе Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 ноября (Фото: Mike Coppola / Getty Images) Энджел Риз (второй ряд в центре) и другие модели вышли на подиум для показа Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 октября (Фото: Mike Coppola / Getty Images) Энджел Риз проходит по подиуму на показе Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 октября 2025 года (Фото: Mike Coppola / Getty Images) Суниса Ли проходит по подиуму на показе Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 ноября (Фото: Mike Coppola / Getty Images) Энджел Риз проходит по подиуму на показе Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 октября (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images) Суниса Ли (крайняя справа) и другие модели выходят на подиум для показа Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке, 15 октября (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Форвард «Чикаго Скай» Энджел Риз стала первой профессиональной спортсменкой, принявшей участие в показе Victoria’s Secret, который прошел в ночь на 16 октября в Нью-Йорке. На подиум также вышла двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суниса Ли.

«Это было предназначено для меня. Я так счастлива сидеть в этой комнате с таким количеством удивительных моделей и женщин. Команда, собравшая все это вместе (образ), была потрясающей», — сказала Риз во время интервью перед началом шоу (цитата по Associated Press).

Также Риз рассказала, что наняла тренера по моделингу, чтобы «усовершенствовать свою походку».

23-летняя Риз впервые вышла на подиум Victoria’s Secret в нежно-розовом цветочном комплекте нижнего белья с кружевными деталями и палантином из перьев. Спортсменка ростом 190 см дополнила образ фирменными «ангельскими» белыми крыльями.

22-летняя Ли показала линию Victoria’s Secret PINK. Ее образ включал розовый спортивный бюстгальтер с серебристой надписью «PINK», черные короткие шорты и розовую толстовку на молнии, украшенную миниатюрными крыльями ангела на спине.