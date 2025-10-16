 Перейти к основному контенту

Спорт⁠,
0

Россиянку Алексееву исключили из списка бойцов UFC

Российского бойца Ирину Алексееву исключили из UFC
Из четырех поединков в UFC 35-летняя спортсменка смогла выиграть лишь один – свой дебютный бой весной 2023 года. Остальные три встречи завершились для нее поражением
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россиянку Ирину Алексееву исключили из числа участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщило издание MMA Orbit на странице в X.

Промоушен смешанных единоборств также убрал из ростера 35-летнего бразильца Андре Муниза, 31-летнего австралийца Джастина Тафу и 37-летнюю Броган Уокер из Гуама.

На турнире UFC в Рио-де-Жанейро, прошедшем в ночь на 12 октября, Алексеева потерпела поражение от бразильянки Беатрис Меските. Это поражение стало для нее третьим подряд.

Летом россиянка сообщала о серьезных проблемах со здоровьем — врачи подозревали у нее лейкемию. Менеджер Александр Скаредин говорил «Матч ТВ», что карьера Алексеевой в UFC, скорее всего, завершится в этом году. 

На счету 35-летней Алексеевой пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA). Боец лишь однажды смогла одержать победу в UFC — в дебютном бою, который прошел в апреле 2023 года.

В 2014 году Алексеева завоевала титул чемпионки мира по самбо в весовой категории до 72 кг.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC исключение MMA
