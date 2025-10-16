Россиянку Алексееву исключили из списка бойцов UFC
Россиянку Ирину Алексееву исключили из числа участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщило издание MMA Orbit на странице в X.
Промоушен смешанных единоборств также убрал из ростера 35-летнего бразильца Андре Муниза, 31-летнего австралийца Джастина Тафу и 37-летнюю Броган Уокер из Гуама.
На турнире UFC в Рио-де-Жанейро, прошедшем в ночь на 12 октября, Алексеева потерпела поражение от бразильянки Беатрис Меските. Это поражение стало для нее третьим подряд.
Летом россиянка сообщала о серьезных проблемах со здоровьем — врачи подозревали у нее лейкемию. Менеджер Александр Скаредин говорил «Матч ТВ», что карьера Алексеевой в UFC, скорее всего, завершится в этом году.
На счету 35-летней Алексеевой пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA). Боец лишь однажды смогла одержать победу в UFC — в дебютном бою, который прошел в апреле 2023 года.
В 2014 году Алексеева завоевала титул чемпионки мира по самбо в весовой категории до 72 кг.
