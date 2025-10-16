Форвард «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в матче НХЛ
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
Матч завершился со счетом 8:3 в пользу «Чикаго». Михеев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей при полезности «+2». За пять матчей хоккеист набрал 4 очка (3 гола + 1 передача).
Россиянин набрал также два очка во втором матче подряд, оформив дубль в прошлой игре против «Юты».
По итогам матча Михеев был назван второй звездой. Лукас Райхел (2+1) стал первой звездой, а Коннор Бедард (0+3) — третьей.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей в этом матче.
После победы «Чикаго» поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 5 очков в пяти играх. «Сент-Луис» в этом же дивизионе занимает седьмую строчку с 4 очками после четырех матчей.
Следующий матч «Чикаго» проведет дома против «Ванкувера» в ночь на 18 октября, а «Сент-Луис» 19 октября примет «Миннесоту» на своем льду.
