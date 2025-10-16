Форвард «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в матче НХЛ

Россиянин Илья Михеев был признан второй звездой матча «Чикаго» — «Сент-Луис»

В игре против «Сент-Луиса» россиянин Илья Михеев отметился голом и результативной передачей. Он был признан второй звездой матча

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Матч завершился со счетом 8:3 в пользу «Чикаго». Михеев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей при полезности «+2». За пять матчей хоккеист набрал 4 очка (3 гола + 1 передача).

Россиянин набрал также два очка во втором матче подряд, оформив дубль в прошлой игре против «Юты».

По итогам матча Михеев был назван второй звездой. Лукас Райхел (2+1) стал первой звездой, а Коннор Бедард (0+3) — третьей.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей в этом матче.

После победы «Чикаго» поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 5 очков в пяти играх. «Сент-Луис» в этом же дивизионе занимает седьмую строчку с 4 очками после четырех матчей.

Следующий матч «Чикаго» проведет дома против «Ванкувера» в ночь на 18 октября, а «Сент-Луис» 19 октября примет «Миннесоту» на своем льду.