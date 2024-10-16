Бывший боец UFC и Bellator умер в 38 лет
Бразильский боец смешанных единоборств Гильерме Васконселос умер на 39-м году жизни, сообщает MMA Fighting.
Причины смерти не называются.
Васконселос начал карьеру в ММА в 2010 году на родине, в 2014-м выступил в шоу The Ultimate Fighter Brasil в команде Чейла Соннена, после чего попал в UFC, где проиграл единственный бой. В Bellator на его счету шесть поединков в 2016–2019 годах.
Всего за карьеру Васконселос одержал десять побед и потерпел шесть поражений.
За пределами октагона Васконселос был известен благодаря отношениям с американской певицей, актрисой и судьи шоу X Factor Деми Ловато в 2017 году.
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