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Месси повторил рекорд Роналду по хет-трикам в составе сборных

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Reuters)

Сборная Аргентина победила команду Боливии в домашнем матче 10-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Месси улучшил рекорд по титулам среди всех футболистов в истории
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Лионель Месси

Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальных сборных, обойдя иранца Али Даеи (109 голов). Теперь на счету аргентинца 112 голов за Аргентину в 189 матчах. Лидером по этому показателю является португалец Криштиану Роналду (133 голов).

Кроме того, Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в составе сборных. Теперь у футболистов по 10 матчей с тремя и более голами в составе национальной команды.

37-летний Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. Для него трофей с «Интер Майами» стал 46-м в карьере, что является лучшим показателем в истории футбола. На втором месте по этому показателю бразилец Дани Алвес, в активе которого 43 награды.

Среди главных наград Месси — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, 10 побед в чемпионате Испании и 8 — в Суперкубке страны.

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Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду
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