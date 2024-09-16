Умер вице-чемпион Олимпиады-1980 в толкании ядра Барышников

Александр Барышников стал третьим на Играх в Монреале и вторым в Москве, в 1976–1978 годах был рекордсменом мира благодаря новой технике толкания ядра

Александр Барышников в 1974 году (Фото: ТАСС)

Двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра, многократный чемпион СССР Александр Барышников скончался 15 сентября в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Барышников выиграл бронзу на Олимпиаде-1976 в Монреале и стал вторым на Играх в Москве. На его счету также бронза чемпионата Европы 1978 года.

Барышников был воспитанником знаменитого ленинградского тренера Виктора Алексеева, который изобрел для него особую технику толкания ядра.

С новой техникой Барышников в 1976 году установил мировой рекорд, который продержался два года. До этого более 40 лет рекордсменами в этой дисциплине были только американцы.