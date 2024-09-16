Умер вице-чемпион Олимпиады-1980 в толкании ядра Барышников
Двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра, многократный чемпион СССР Александр Барышников скончался 15 сентября в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Барышников выиграл бронзу на Олимпиаде-1976 в Монреале и стал вторым на Играх в Москве. На его счету также бронза чемпионата Европы 1978 года.
Барышников был воспитанником знаменитого ленинградского тренера Виктора Алексеева, который изобрел для него особую технику толкания ядра.
С новой техникой Барышников в 1976 году установил мировой рекорд, который продержался два года. До этого более 40 лет рекордсменами в этой дисциплине были только американцы.
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