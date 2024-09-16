 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Спорт ,  
0 

Умер тренер чемпионского «Металлурга»

Умер тренер Виктор Королев, выигравший с «Металлургом» три чемпионата России
Виктор Королев с 1991 по 2010 год работал в магнитогорском клубе, был тренером второй команды, работал в штабе основы, с которой побеждал в Евролиге и чемпионате России
Виктор Королев
Виктор Королев (Фото: Телеграм-канал ХК «Металлург» (Магнитогорск))

Бывший тренер хоккейного магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев умер на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе отметили, что, по предварительным данным, у Королева был инфаркт.

Королев отыграл десять сезонов за челябинский «Трактор» на позиции вратаря, а последний год игровой карьеры провел в «Металлурге», где потом вошел в тренерский штаб (1993-1993 и 1997-2010 годы).

В период его работы в команде она трижды выиграла чемпионат России (1999, 2001, 2007 годы).

Также в эти годы Королев с «Металлургом» дважды выиграл Евролигу (1999, 2000), побеждал в Кубке Шпенглера (2005) и Кубке европейских чемпионов (2008).

Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК

Семиклассник напал с молотком на одноклассников

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

На сколько подорожает аренда жилья в Москве

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
При участии
Елена Степанова
Хоккей ХК Металлург Магнитогорск

Материалы по теме
Умер бывший одноклубник Овечкина по «Вашингтону»
Спорт
На тренировке в спортцентре в Подмосковье умер 14-летний подросток
Общество
Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук умер в 36 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Минобороны отчиталось об ударе по аэродрому ВСУПолитика, 13:58
Против актера из «Короля и Шута» завели два делаОбщество, 13:53
В Кремле после покушения на Трампа заявили о невмешательстве в дела СШАПолитика, 13:49
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о гибели Гудвина и ЭрнестаПолитика, 13:45
Алаудинов назвал число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской областиПолитика, 13:44
Мишустин утвердил правила получения остатка маткапитала до 10 тыс. руб.Общество, 13:42
ЦБ предложил давать компаниям субсидии на IPOФинансы, 13:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как избежать кассового разрыва при продажах на Ozon и WB: 8 карточекPro, 13:39
НКР присвоило АО «МИСК» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозомКредитные рейтинги, 13:34
Остановивший атаку СКА вратарь вошел в число лучших игроков недели в КХЛСпорт, 13:30
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедимаПолитика, 13:30
В Верховной раде отчитались о выполнении плана по мобилизации на УкраинеПолитика, 13:30
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:28
НКР присвоило АО «Колмар Груп» кредитный рейтинг AA-.ruКредитные рейтинги, 13:23