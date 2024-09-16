Умер тренер чемпионского «Металлурга»

Виктор Королев с 1991 по 2010 год работал в магнитогорском клубе, был тренером второй команды, работал в штабе основы, с которой побеждал в Евролиге и чемпионате России

Виктор Королев (Фото: Телеграм-канал ХК «Металлург» (Магнитогорск))

Бывший тренер хоккейного магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев умер на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе отметили, что, по предварительным данным, у Королева был инфаркт.

Королев отыграл десять сезонов за челябинский «Трактор» на позиции вратаря, а последний год игровой карьеры провел в «Металлурге», где потом вошел в тренерский штаб (1993-1993 и 1997-2010 годы).

В период его работы в команде она трижды выиграла чемпионат России (1999, 2001, 2007 годы).

Также в эти годы Королев с «Металлургом» дважды выиграл Евролигу (1999, 2000), побеждал в Кубке Шпенглера (2005) и Кубке европейских чемпионов (2008).