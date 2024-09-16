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Спорт ,  
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Махачев сообщил о готовности финансировать клуб РПЛ

Боец UFC Махачев сообщил о готовности финансировать махачкалинское «Динамо»
Махачев отметил важность махачкалинского «Динамо» для Дагестана
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев готов оказывать финансовую помощь махачкалинскому футбольному клубу «Динамо». Об этом российский боец заявил «Спорт-Экспрессу».

«Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики, — отметил Махачев, который ранее отмечал, что не является фанатом футбола. — На матч со «Спартаком» пришел весь стадион. Еще многие мне писали, чтобы помог с билетами».

Махачкалинское «Динамо» является дебютантом Российской премьер-лиги. В восьмом туре 15 сентября команда дома сыграла вничью с московским «Спартаком». Махачкалинская команда занимает девятое место в турнирной таблице с девятью очками.

По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, бюджет составляет 1,2 млрд руб., меньше, чем у большинства команд РПЛ.

Махачев, по данным MMA Salaries, заработал за участие в боях более $5,6 млн.

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). В июне он в третий раз защитил титул в бою с Дастином Порье, который завершился сдачей последнего. В его активе 26 побед при одном поражении.

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Теги
Ислам Махачев ФК Динамо Махачкала Российская премьер-лига (РПЛ)

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