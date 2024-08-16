«Панатинаикос» и «Аякс» провели рекордную серию пенальти. Видео

«Аякс» и «Панатинаикос» провели рекордную серию пенальти в еврокубках

«Аякс» и «Панатинаикос» в квалификации Лиги Европы совершили рекордное количество ударов в серии пенальти еврокубков — 34

Игроки «Аякса» (Фото: IMAGO / Patrick Goosen / Global Look Press)

Футболисты нидерландского «Аякса» и греческого «Панатинаикоса» пробили рекордную по продолжительности серию пенальти в еврокубках в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

В ответном матче в Амстердаме по итогам основного и дополнительного времени «Панатинаикос» выиграл со счетом 1:0. В первом матче сильнее был «Аякс» тоже с минимальным счетом. Поэтому для выявления победителя по сумме двух встреч понадобилась серия 11-метровых.

Команды в итоге пробили 34 пенальти. Амстердамский клуб вышел в следующий раунд, победив со счетом 13:12. Решающий промах совершил бывший футболист «Краснодара» Тонни Вильена.

Без трех месяцев 41-летний вратарь «Аякса» Ремко Пасвер не только отразил пять пенальти, но и реализовал свой 11-метровый удар.

Предыдущая самая длинная серия пенальти в турнирах УЕФА была в финале молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) 2007 года, когда Нидерланды обыграли Англию со счетом 13:12 после 32 ударов.