Суперкомпьютер и букмекеры очень низко оценили шансы «Барселоны» на чемпионство

Есть ли у «Реала» конкуренты в Испании, и что ждет клуб Захаряна

Стартовал чемпионат Испании по футболу. У кого наибольшие шансы на победу и что ждать от российского полузащитника Арсена Захаряна

Мадридский «Реал» с вероятностью 88% процентов во второй раз подряд станет чемпионом Испании. Такой прогноз дал суперкомпьютер Opta на основе 10 тыс. модуляций сезона с помощью искусственного интеллекта.

Мадридский «Реал» на протяжении последних двух десятилетий ни разу не входил в сезон столь явным фаворитом в чемпионате страны. Букмекеры тоже уверены в гегемонии королевского клуба в нынешнем сезоне. На его чемпионство коэффициенты не превышают 1,4. Схожие коэффициенты предлагали на чемпионство «Зенита» до старта сезона.

«Барселону» в межсезонье возглавил экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, который сменил Хави. Однако уверенности в успехе клуба эта перестановка не прибавила. Шансы каталонцев на чемпионство оцениваются всего в 10,3%, а мадридского «Атлетико» — 2,2%. Букмекеры же дают на чемпионство «Барселоны» коэффициент 4,5, «Атлетико» — 10.

Почему у «Реала» нет конкурентов в чемпионате Испании

Во многом уверенность в гегемонии «Реала» обуславливается не только мощным усилением атаки «Реала» в лице Килиана Мбаппе и подающего надежды бразильца Эндрика, но и кадровыми проблемами «Барселоны», обладающей россыпью талантливых игроков.

Из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог подписать Нико Уильямса, который в компании лидеров «Барсы» Педри и Ламина Ямаля разрывал оборону соперников на Евро-2024. Более того, «Барселона» до старта чемпионата не смогла зарегистрировать пятерых новичков — Дани Ольмо, Иньиго Мартинеса, Пабло Торре, Пау Виктора и Алекса Валье.

Согласно регламенту, игрок может быть зарегистрирован даже за пять минут до стартового свистка, но «Барселона» не будет рисковать и брать игроков на выезд без уверенности, что они могут сыграть.

А у «Реала» же только в атаке находится три претендента на «Золотой мяч» — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус. И в борьбе за престижный трофей у них есть грозный конкурент в обороне — Дани Карвахаль.

К тому же Мбаппе, Винисиус, Беллингем входят в топ-4 фаворитов на приз лучшему бомбардиру чемпионата. В этом списке затесался 35-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который давно не демонстрировал свою лучшую игру.

«Атлетико» же на протяжении последних лет показывает, что не готов тягаться с «Реалом» и «Барселоной» на длинной дистанции. В команде уже давно нет восходящих суперзвезд, а лидеры на подходе к пенсионному возрасту. О многом говорит и стоимость состава на уровне «Реала Сосьедада» (порядка €500 млн). Это практически в два раза ниже, чем у «Барселоны» (€1 млрд), не говоря уже про «Реал» (1,4 млрд).

Селекционная служба за последние годы потерпела не одну неудачу. К примеру, «Атлетико» до сих пор не может пристроить 24-летнего португальского полузащитника Жоау Феликса, купленного в юном возрасте за рекордные для клуба €127,2 млн.

Главным приобретением в межсезонье стали 27-летний аргентинский нападающий Хулиан Альварес, который так и не заиграл в «Манчестер Сити», и ведущий центральный защитник сборной Испании на победном Евро-2024 Робен Ле Норман. 27-летний испанец перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедеда» за €40 млн.

Кто из россиян сыграет в чемпионате Испании

На данный момент у России один представитель в Ла Лиге — полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Воспитанник московского «Динамо» в прошлом сезоне так и не смог адаптироваться в новом для себя чемпионате.

Перед вторым для себя сезоном в Испании 21-летний россиянин перенес операцию на голеностопе, в связи с чем вернется на поле не раньше середины сентября.

В дебютном сезоне Захарян провел 40 матчей за баскский клуб, отметившись 1 голом и 2 передачами. Opta отмечает, что россиянин по стилистике схож с лучшим ассистентом Ла Лиги прошлого сезона Алексом Баэной из «Вилярреала».

Вместе с «Реалом Сосьедад» Захарян будет бороться за попадание в топ-4. Суперкомпьютер оценивает шансы баскской команды на попадание в топ-4 в 15,2%. Среди их конкурентов другой баскский клуб — «Атлетик» из Бильбао, чьи шансы оцениваются выше (16,8%).

Однако присутствие в топ-6 будет достаточно для попадания в Лигу чемпионов. Opta оценила в 49% шансы «Реал Сосьедада» на попадание в главный еврокубковый турнир. Однако эти шансы могут заметно сократиться, если опорник Мартин Субименди и атакующий полузащитник Микель Мерино уйдут. На них претендует «Ливерпуль».