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Спорт ,  
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Путин назвал самбо и дзюдо главными увлечениями своего детства

Президент России является мастером спорта по дзюдо и самбо
Фото: Кристина Кормилицина / ТАСС
Фото: Кристина Кормилицина / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината назвал главные увлечения своего детства.

«Увлечения мои — борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Два самых серьезных увлечения и развлечения — спорт», — сказал Путин.

Путин назвал самбо и дзюдо главными увлечениями своего детства
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Путин с детства занимался самбо и дзюдо. В 1973 году будущий глава государства получил статус мастера спорта по самбо, а по дзюдо — двумя годами позже. В 1998-м он получил титул заслуженного тренера России по самбо.

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