Путин назвал самбо и дзюдо главными увлечениями своего детства
Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината назвал главные увлечения своего детства.
«Увлечения мои — борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Два самых серьезных увлечения и развлечения — спорт», — сказал Путин.
Путин с детства занимался самбо и дзюдо. В 1973 году будущий глава государства получил статус мастера спорта по самбо, а по дзюдо — двумя годами позже. В 1998-м он получил титул заслуженного тренера России по самбо.
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