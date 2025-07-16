Бронзовый призер Олимпиады из Норвегии погиб в результате удара молнии
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудун Грёнвольд погиб в результате удара молнии. Об этом сообщает NRK со ссылкой на жену спортсмена.
Грёнвольду было 49 лет.
«Эудун, моя большая любовь и мой лучший друг на протяжении 20 лет... сегодня ты покинул нас. То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже. Несмотря на то что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты скончался от полученных травм прошлой ночью», — написала Кристин Тандберг Хаугсья в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Грёнвольд начал карьеру в качестве горнолыжника. В 1996-м он заработал первые очки в Кубке мира, а три года спустя, в Сьерра-Неваде, поднялся на пьедестал. В 2003 и 2004 годах Грёнвольд побеждал на чемпионате Норвегии в скоростном спуске.
В 2004 году Грёнвольд перешел во фристайл и стал выступать в ски-кроссе, был лучшим в общем зачете Кубка, а главным успехом стала Олимпиада в Ванкувере, где он завоевал бронзу. Спустя несколько месяцев спортсмен завершил карьеру.
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