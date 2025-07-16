ЦСКА продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Новое соглашение защитника Владислава Провольнева рассчитано на три года

Владислав Провольнев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Владислав Провольнев продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на три года, до конца сезона 2027/28.

Провольнев выступает за ЦСКА, начиная с сезона 2021/22, в составе армейского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). Всего в КХЛ Провольнев сыграл 490 матчей и набрал 111 (37+74) очков, также выступал за «Спартак» и «Северсталь».

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».