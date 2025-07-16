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Спорт ,  
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ЦСКА продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

ЦСКА продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Провольневым
Новое соглашение защитника Владислава Провольнева рассчитано на три года
Владислав Провольнев
Владислав Провольнев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Владислав Провольнев продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на три года, до конца сезона 2027/28.

Провольнев выступает за ЦСКА, начиная с сезона 2021/22, в составе армейского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). Всего в КХЛ Провольнев сыграл 490 матчей и набрал 111 (37+74) очков, также выступал за «Спартак» и «Северсталь».

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».

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