Россиянин «немного подрался» с чемпионом ОИ во время заплыва на ЧМ
Россиянин Денис Адеев рассказал «Матч ТВ» о конфликте с венгром Криштофом Рашовски во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Адеев занял в заплыве шестое место, золото завоевал немец Флориан Велльброк, Рашовски, олимпийский чемпион Парижа на этой дистанции, финишировал 13-м.
«Я шел в ногах у Велльброка, затем Рашовски начал плыть на волне, и мне стало тяжело. Я его пропустил вперед, и он меня выбил со второй позиции, помешав удержаться в лидерской группе, как мне кажется. Мы с ним немножко подрались», — рассказал Адеев.
По словам Адеева, видимо, он тоже помешал Рашовски. «Потому что он тоже в какой‑то момент упустил лидерскую группу», — добавил пловец.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов