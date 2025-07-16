Пловец Адеев: немножко подрались с Рашовски во время заплыва на 10 км на ЧМ

Россиянин «немного подрался» с чемпионом ОИ во время заплыва на ЧМ

Денис Адеев рассказал о контактной борьбе с Криштофом Рашовски из Венгрии по ходу заплыва на дистанции 10 км на открытой воде

Денис Адеев (Фото: Ian MacNicol / Getty Images)

Россиянин Денис Адеев рассказал «Матч ТВ» о конфликте с венгром Криштофом Рашовски во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Адеев занял в заплыве шестое место, золото завоевал немец Флориан Велльброк, Рашовски, олимпийский чемпион Парижа на этой дистанции, финишировал 13-м.

«Я шел в ногах у Велльброка, затем Рашовски начал плыть на волне, и мне стало тяжело. Я его пропустил вперед, и он меня выбил со второй позиции, помешав удержаться в лидерской группе, как мне кажется. Мы с ним немножко подрались», — рассказал Адеев.

По словам Адеева, видимо, он тоже помешал Рашовски. «Потому что он тоже в какой‑то момент упустил лидерскую группу», — добавил пловец.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.