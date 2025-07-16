В Казани станцию метро переименуют в честь футбольного клуба «Рубин»
Станция Казанского метро «Авиастроительная» на протяжении сезона 2025/26 будет называться в честь футбольного «Рубина» — «Рубин-Авиастроительная». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Такие изменения сделаны в честь 20-летия Казанского метрополитена.
Эта станция расположена рядом с базой футбольного клуба.
По словам президента правления «Рубина» Марата Сафиуллина, для клуба большая честь стать частью этого юбилея. «Рубин» — это не только футбол, но и важная часть городской культуры, как и метро. Совместная форма, вдохновленная станцией «Авиастроительная», и ее переименование в «Рубин-Авиастроительная» на сезон 2025/26 — это шаг, который символизирует связь клуба с городом и его людьми», — сказал Сафиуллин.
Новый сезон чемпионата РПЛ стартует 18 июля. Казанцы первый матч проведут на выезде с грозненским «Ахматом» 20 июля.
«Рубин» является двукратным чемпионом России (2008, 2009), в прошлом сезоне команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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