В Казани станцию метро переименуют в честь футбольного клуба «Рубин»

Станция, расположенная рядом с базой «Рубина», на протяжении одного сезона будет называться «Рубин-Авиастроительная»

Фото: rubin-kazan.ru

Станция Казанского метро «Авиастроительная» на протяжении сезона 2025/26 будет называться в честь футбольного «Рубина» — «Рубин-Авиастроительная». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Такие изменения сделаны в честь 20-летия Казанского метрополитена.

Эта станция расположена рядом с базой футбольного клуба.

По словам президента правления «Рубина» Марата Сафиуллина, для клуба большая честь стать частью этого юбилея. «Рубин» — это не только футбол, но и важная часть городской культуры, как и метро. Совместная форма, вдохновленная станцией «Авиастроительная», и ее переименование в «Рубин-Авиастроительная» на сезон 2025/26 — это шаг, который символизирует связь клуба с городом и его людьми», — сказал Сафиуллин.

Новый сезон чемпионата РПЛ стартует 18 июля. Казанцы первый матч проведут на выезде с грозненским «Ахматом» 20 июля.

«Рубин» является двукратным чемпионом России (2008, 2009), в прошлом сезоне команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ.