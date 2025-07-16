Сербский глава российских судей продлил контракт с РФС

Новое соглашение с Милорадом Мажичем рассчитано на один год

Милорад Мажич (Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru)

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с сербом Милорадом Мажичем, который возглавляет департамент судейства. Об этом сообщается на сайте РФС.

Новое соглашение с 52-летним Мажичем рассчитано на один год.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

Серб в качестве главного арбитра работал на двух чемпионатах мира — в 2014 и 2018 годах, на Суперкубке УЕФА в 2016-м, на финале Кубка конфедераций в 2017 году и финале Лиги чемпионов-2018. Это единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

По окончании судейской карьеры Мажич начал обучение арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.