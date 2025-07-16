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Спорт ,  
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Россиянке стало плохо из-за перегрева во время заплыва на 10 км на ЧМ

Маргарита Ершова не смогла финишировать во время заплыва на открытой воде, ее увезли на коляске. Госпитализация спортсменке в итоге не потребовалась
Маргарита Ершова
Маргарита Ершова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Россиянке Маргарите Ершовой стало плохо во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Она вынуждена была завершить дистанцию досрочно из‑за перегрева», — сообщила «Матч ТВ» пресс-атташе нейтральных спортсменов Полина Прощенко.

Тренер Кирилл Беляев рассказал, что Ершову увезли на коляске. Позднее он сообщил, что госпитализация спортсменке не потребовалась. «Все хорошо, она пришла в себя, все видит. Наш доктор и местные врачи подсуетились, все хорошо», — сказал Беляев ТАСС.

Золото на дистанции 10 км завоевала австралийка Мойша Джонсон. Россиянка Екатерина Сорокина финишировала 11-й. В мужском заплыве победил немец Флориан Велльброк, лучший из россиян Денис Адеев стал шестым. Это были первые разыгранные на ЧМ медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

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