Россиянке стало плохо из-за перегрева во время заплыва на 10 км на ЧМ

Маргарита Ершова не смогла финишировать во время заплыва на открытой воде, ее увезли на коляске. Госпитализация спортсменке в итоге не потребовалась

Маргарита Ершова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Россиянке Маргарите Ершовой стало плохо во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Она вынуждена была завершить дистанцию досрочно из‑за перегрева», — сообщила «Матч ТВ» пресс-атташе нейтральных спортсменов Полина Прощенко.

Тренер Кирилл Беляев рассказал, что Ершову увезли на коляске. Позднее он сообщил, что госпитализация спортсменке не потребовалась. «Все хорошо, она пришла в себя, все видит. Наш доктор и местные врачи подсуетились, все хорошо», — сказал Беляев ТАСС.

Золото на дистанции 10 км завоевала австралийка Мойша Джонсон. Россиянка Екатерина Сорокина финишировала 11-й. В мужском заплыве победил немец Флориан Велльброк, лучший из россиян Денис Адеев стал шестым. Это были первые разыгранные на ЧМ медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.