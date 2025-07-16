Россиянке стало плохо из-за перегрева во время заплыва на 10 км на ЧМ
Россиянке Маргарите Ершовой стало плохо во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
«Она вынуждена была завершить дистанцию досрочно из‑за перегрева», — сообщила «Матч ТВ» пресс-атташе нейтральных спортсменов Полина Прощенко.
Тренер Кирилл Беляев рассказал, что Ершову увезли на коляске. Позднее он сообщил, что госпитализация спортсменке не потребовалась. «Все хорошо, она пришла в себя, все видит. Наш доктор и местные врачи подсуетились, все хорошо», — сказал Беляев ТАСС.
Золото на дистанции 10 км завоевала австралийка Мойша Джонсон. Россиянка Екатерина Сорокина финишировала 11-й. В мужском заплыве победил немец Флориан Велльброк, лучший из россиян Денис Адеев стал шестым. Это были первые разыгранные на ЧМ медали.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
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