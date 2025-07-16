Россиянка Прозорова проиграла матч на турнире WTA 125 в Риме, ведя 7:6, 5:0

Российская теннисистка проиграла матч на турнире в Риме, ведя 7:6, 5:0

Татьяна Прозорова уступила итальянке Далиле Спитери, 452-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 2:6. Во втором сете при счете 5:0 россиянка не реализовала три матчбола

Татьяна Прозорова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Татьяна Прозорова потерпела сенсационное поражение во втором круге турнира в Риме.

21-летняя Прозорова, четвертая сеяная, уступила итальянке Далиле Спитери, 452-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 2:6.

Во втором сете Прозорова вела 5:0 и не реализовала три матчбола.

Прозорова занимает 162-е место в рейтинге WTA, на ее счету пять титулов на турнирах ITF.

Турнир в Риме в призовым фондом $115 тыс. относится к категории WTA 125 (аналог «челленджеров» в ATP-туре). Он завершится 20 июля.