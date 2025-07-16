Российская теннисистка проиграла матч на турнире в Риме, ведя 7:6, 5:0
Российская теннисистка Татьяна Прозорова потерпела сенсационное поражение во втором круге турнира в Риме.
21-летняя Прозорова, четвертая сеяная, уступила итальянке Далиле Спитери, 452-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 2:6.
Во втором сете Прозорова вела 5:0 и не реализовала три матчбола.
Прозорова занимает 162-е место в рейтинге WTA, на ее счету пять титулов на турнирах ITF.
Турнир в Риме в призовым фондом $115 тыс. относится к категории WTA 125 (аналог «челленджеров» в ATP-туре). Он завершится 20 июля.
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