Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний
Российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В допинг-пробе 16-летней спортсменки был обнаружен мельдоний. О нарушении стало известно в ноябре 2024 года.
Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года и завершится 18 апреля 2028-го.
Прошлый сезон Понтелеенко пропускала из-за проблем с сердцем.
В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на юниорском чемпионате России.
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