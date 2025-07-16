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Спорт ,  
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний

Дисквалификация 16-летний Надежды Понтелеенко завершится 18 апреля 2028 года
Надежда Понтелеенко
Надежда Понтелеенко (Фото: Федерация фигурного катания на коньках России)

Российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе 16-летней спортсменки был обнаружен мельдоний. О нарушении стало известно в ноябре 2024 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года и завершится 18 апреля 2028-го.

Прошлый сезон Понтелеенко пропускала из-за проблем с сердцем.

В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на юниорском чемпионате России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание мельдоний допинг
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