Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака»
Московский «Спартак» представил игровую форму на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Официальным экипировщиком «Спартака» является Jögel.
В ролике-презентации под слоганом «Спартак» — это классика» снялся известный актер Александр Петров.
«Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам», — говорится в сообщении.
«Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон РПЛ 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».
Александр Петров сыграл в десятках фильмов и сериалов. Например, он исполнил роль Эдуарда Стрельцова в фильме «Стрельцов».
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