Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака»

Актер Александр Петров снялся в ролике презентации

Фото: spartak.com

Московский «Спартак» представил игровую форму на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Официальным экипировщиком «Спартака» является Jögel.

В ролике-презентации под слоганом «Спартак» — это классика» снялся известный актер Александр Петров.

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«Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам», — говорится в сообщении.

«Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон РПЛ 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».

Александр Петров сыграл в десятках фильмов и сериалов. Например, он исполнил роль Эдуарда Стрельцова в фильме «Стрельцов».