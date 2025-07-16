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Спорт ,  
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Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака»

Актер Александр Петров снялся в ролике презентации
Фото: spartak.com
Фото: spartak.com

Московский «Спартак» представил игровую форму на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Официальным экипировщиком «Спартака» является Jögel.

В ролике-презентации под слоганом «Спартак» — это классика» снялся известный актер Александр Петров.

Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака»
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«Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам», — говорится в сообщении.

«Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон РПЛ 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».

Александр Петров сыграл в десятках фильмов и сериалов. Например, он исполнил роль Эдуарда Стрельцова в фильме «Стрельцов».

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Футбол ФК Спартак Москва Александр Петров
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Александр Петров
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25 января 1989 года
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