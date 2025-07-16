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Спорт ,  
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«Реал» объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов

«Реал» объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов Лукаса Васкеса
Защитник Лукас Васкес покидает мадридскую команду в связи с истечением срока контракта
Лукас Васкес
Лукас Васкес (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Испанский защитник Лукас Васкес, воспитанник «Реала», покидает мадридский клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

У 34-летнего футболиста завершился срок контракта. 17 июля пройдет церемония чествования игрока. «Реал» выражает свою благодарность и признательность Лукасу Васкесу, одной из величайших легенд нашего клуба», — говорится в сообщении.

Васкес дебютировал в основном составе «Реала» в сентябре 2015 года. С тех пор он отыграл десять сезонов и провел 402 матча. За это время защитник выиграл 23 трофея: пять раз побеждал в Лиге чемпионов, пять раз — в клубном чемпионате мира, четыре раза — в Суперкубке УЕФА, четыре раза — в чемпионате Испании, четыре раза — в Суперкубке Испании, один раз — в Кубке Испании.

В составе сборной Испании Васкес провел девять матчей.

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