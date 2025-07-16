Андреева, Медведев и еще 14 российских теннисистов сыграют на US Open
Шестнадцать российских теннисистов включены в заявочный лист US Open 2025 года в одиночном разряде. Список заявленных игроков опубликован на сайте четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
У мужчин на US Open заявлены четверо россиян — Андрей Рублев (10-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (14), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).
Среди женщин на Уимблдон заявлены следующие представительницы России: Мирра Андреева (5), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (79) и Анастасия Захарова (82).
US Open пройдет c 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
В прошлом году US Open выиграли итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.
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