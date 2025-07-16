16 российских теннисистов заявились на US Open в одиночных разрядах

Андреева, Медведев и еще 14 российских теннисистов сыграют на US Open

В мужской сетке на турнир заявлены четыре российских теннисиста, в женской — 12

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Шестнадцать российских теннисистов включены в заявочный лист US Open 2025 года в одиночном разряде. Список заявленных игроков опубликован на сайте четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

У мужчин на US Open заявлены четверо россиян — Андрей Рублев (10-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (14), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).

Среди женщин на Уимблдон заявлены следующие представительницы России: Мирра Андреева (5), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (79) и Анастасия Захарова (82).

US Open пройдет c 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

В прошлом году US Open выиграли итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.