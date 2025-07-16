 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Андреева, Медведев и еще 14 российских теннисистов сыграют на US Open

16 российских теннисистов заявились на US Open в одиночных разрядах
В мужской сетке на турнир заявлены четыре российских теннисиста, в женской — 12
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Шестнадцать российских теннисистов включены в заявочный лист US Open 2025 года в одиночном разряде. Список заявленных игроков опубликован на сайте четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

У мужчин на US Open заявлены четверо россиян — Андрей Рублев (10-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (14), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).

Среди женщин на Уимблдон заявлены следующие представительницы России: Мирра Андреева (5), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (79) и Анастасия Захарова (82).

US Open пройдет c 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

В прошлом году US Open выиграли итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис US Open Мирра Андреева Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист)
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Спорт
Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Совфед одобрил закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 13:48
В Россию пытались ввести 820 кг кокаина в контейнерах с бананами Общество, 13:47
Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ Политика, 13:44
На офисной карте города: чем привлекателен новый деловой центр VÁLTRI Недвижимость, 13:44
Москалькова назвала тяжелыми переговоры с Украиной о возвращении курян Политика, 13:43
Андреева, Медведев и еще 14 российских теннисистов сыграют на US Open Спорт, 13:38
Ректор МГУ раскритиковал инициативу с детализацией выпускного диплома Общество, 13:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
The Atlantic узнал об уничтожении 500 т печенья для детей Афганистана Политика, 13:29
Италия вслед за Францией откажется от закупок оружия США для Украины Политика, 13:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Вендел вернулся в расположение «Зенита» за 5 дней до первой в сезоне игры Спорт, 13:19
В Верховной раде подрались депутаты. Видео Политика, 13:18
При разборе завалов после взрыва газа в Красном Яре нашли тело погибшего Общество, 13:17
Совфед одобрил закон о защите жильцов, которые отказались от приватизации Недвижимость, 13:17