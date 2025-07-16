Тарасова возмутилась назначением Худайбердиевой в юниорскую сборную
Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой не нравится назначение Елизаветы Худайбердиевой в сборную России сразу после завершения карьеры. Об этом она заявила Sport24.
Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении карьеры в апреле. Худайбердиева вскоре была назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию.
«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы», — сказала Тарасова.
По словам Тарасова, нельзя сразу начинать со сборной. «Пусть идет с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу. <...> Она только недавно тренировалась у Жулина, а теперь будет давать ему советы?! Это несерьезно и непрофессионально», — добавила Тарасова.
Худайбердиевой 22 года, с Базиным она выступала с 2020-го. С тех пор фигуристы выиграли чемпионат России в сезоне 2022/23 и еще трижды становились призерами.
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