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Спорт ,  
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Тарасова возмутилась назначением Худайбердиевой в юниорскую сборную

Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную
Тренер считает безобразием, что 22-летняя фигуристка стала работать в юниорской сборной России сразу после завершения карьеры. «Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов», — охарактеризовала спортсменку Тарасова
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой не нравится назначение Елизаветы Худайбердиевой в сборную России сразу после завершения карьеры. Об этом она заявила Sport24.

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении карьеры в апреле. Худайбердиева вскоре была назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию.

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы», — сказала Тарасова.

По словам Тарасова, нельзя сразу начинать со сборной. «Пусть идет с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу. <...> Она только недавно тренировалась у Жулина, а теперь будет давать ему советы?! Это несерьезно и непрофессионально», — добавила Тарасова.

Худайбердиевой 22 года, с Базиным она выступала с 2020-го. С тех пор фигуристы выиграли чемпионат России в сезоне 2022/23 и еще трижды становились призерами.

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фигурное катание Татьяна Тарасова Елизавета Худайбердиева
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