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Спорт ,  
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Футболист «Спартака» ушел играть во Вторую лигу

20-летний полузащитник Антон Рощин взят в аренду до конца сезона
Фото: ФК «Ленинградец»
Фото: ФК «Ленинградец»

Клуб Второй лиги «Ленинградец» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Антона Рощина.

20-летний футболист взят в аренду до окончания сезона 2025/26.

Рощин находится в системе «Спартака» с июля 2018 года. С 2023-го начал играть в МФЛ (36 матчей, 12 голов, 7 передач). 21 апреля 2024 года Рощин дебютировал в основном составе «красно-белых» в гостевом матче РПЛ с «Ростовом» (5:1), стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим за «Спартак».

Сезон 2024/25 футболист провел в липецком «Металлурге» — 29 матчей, восемь голов.

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