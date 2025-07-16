Футболист «Спартака» ушел играть во Вторую лигу
Клуб Второй лиги «Ленинградец» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Антона Рощина.
20-летний футболист взят в аренду до окончания сезона 2025/26.
Рощин находится в системе «Спартака» с июля 2018 года. С 2023-го начал играть в МФЛ (36 матчей, 12 голов, 7 передач). 21 апреля 2024 года Рощин дебютировал в основном составе «красно-белых» в гостевом матче РПЛ с «Ростовом» (5:1), стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим за «Спартак».
Сезон 2024/25 футболист провел в липецком «Металлурге» — 29 матчей, восемь голов.
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