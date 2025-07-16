Россиянин вошел в топ-10 защитников НХЛ до 25 лет
Россиянин Александр Никишин из «Каролина Харрикейнз» вошел в топ-10 лучших защитников НХЛ в возрасте до 25 лет перед сезоном 2025/26 по версии сайта организации.
23-летний Никишин расположился на девятой строчке.
Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под общим 69-м номером в 2020 году. В апреле экс-капитан СКА покинул петербургский клуб и отправился в НХЛ, подписав двухлетний контракт с «Харрикейнз». Он дебютировал в НХЛ сразу в плей-офф, в четырех играх отметился одной результативной передачей.
В топ-3 лучших защитников НХЛ в возрасте до 25 лет входят американцы Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз») и Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»), а также немец Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).
В топ-10 лучших форвардов до 25 лет вошел россиянин Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»). Он занял десятую строчку. В дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах. На первом месте в рейтинге немец Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), на втором — американец Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), на третьем — еще один американец Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»).
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