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Певица легла в рехаб после провального исполнения гимна США на бейсболе

Ингрид Эндресс легла в рехаб после провального исполнения гимна США на бейсболе
Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» Ингрид Эндресс, которую высмеяли в Сети за плохое исполнение гимна, сообщила, что была пьяна и теперь получает необходимую помощь
Ингрид Эндресс
Ингрид Эндресс (Фото: Danielle Del Valle / Getty Images)

Американская кантри-певица, четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» Ингрид Эндресс сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что легла в реабилитационный центр после неудачного исполнения гимна США перед бейсбольным соревнованием.

«Не буду врать, вчера я была пьяна. Сегодня я ложусь в рехаб, чтобы получить необходимую мне помощь. Это была не я вчера вечером. Я приношу свои извинения MLB (Главной лиге бейсбола), всем фанатам и стране, которую я так люблю, за такое исполнение», — написала 32-летняя Эндресс.

В конце поста она добавила, что позднее сообщит всем, как проходит ее реабилитация. «Слышала, что рехаб — это очень весело», — заключила певица.

Эндресс исполняла гимн США перед Home Run Derby, ежегодным соревнованием, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. Она пела очень плохо, не попадала в ноты, за что ее высмеяли в Сети.

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Иван Витченко Иван Витченко
бейсбол певица Ингрид Эндресс
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