Умер отец Коби Брайанта
Бывший баскетболист Джо Брайант, отец пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.
Причиной его смерти стал обширный инсульт, который он недавно перенес.
Джо Брайант выступал в НБА, он был выбран на драфте 1975 года «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде под общим 14-м номером. Он выступал за «Филадельфию Севенти Сиксерс», с которой дошел до финала плей-офф в 1977 году, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». После этого играл за итальянские и французские клубы.
Завершил карьеру в 1991 году, после чего работал тренером, в том числе возглавлял клуб женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс».
Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который провел всю карьеру, и две золотые олимпийские медали в составе сборной США.
41-летний Коби, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.
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