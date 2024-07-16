Умер отец Коби Брайанта

Джо Брайанту было 69 лет. Он сам играл в НБА, доходил до финала чемпионата в 1977 году в составе «Филадельфии»

Джо Брайант с супругой Памелой (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Бывший баскетболист Джо Брайант, отец пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Причиной его смерти стал обширный инсульт, который он недавно перенес.

Джо Брайант выступал в НБА, он был выбран на драфте 1975 года «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде под общим 14-м номером. Он выступал за «Филадельфию Севенти Сиксерс», с которой дошел до финала плей-офф в 1977 году, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». После этого играл за итальянские и французские клубы.

Завершил карьеру в 1991 году, после чего работал тренером, в том числе возглавлял клуб женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс».

Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который провел всю карьеру, и две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

41-летний Коби, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.