Вратарь лопатой закопал яму на поле во время матча в Шотландии. Видео
Забавный эпизод произошел во время матча Кубка Шотландской футбольной лиги между клубами «Рэйт Роверс» и «Стирлинг Альбион». Прямо во время игры голкипер закопал яму в своей штрафной, сообщает The Guardian.
Голкипер «Стирлинга» Дерек Гастон обнаружил глубокую яму рядом со своими воротами, обратил на это внимание судьи. После этого 37-летний вратарь сбегал к находящейся неподалеку куче песка, взял лопату и закопал яму.
Гастон удостоился аплодисментов зрителей, некоторые даже в шутку предложили ему сменить профессию на агронома.
Игра продолжилась, «Рэйт Роверс» выиграл со счетом 3:0.
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