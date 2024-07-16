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Вратарь лопатой закопал яму на поле во время матча в Шотландии. Видео

Вратарь лопатой закопал яму на поле во время футбольного матча в Шотландии
Инцидент произошел во время игры Кубка Шотландской футбольной лиги между «Рэйт Роверс» и «Стирлингом»
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Забавный эпизод произошел во время матча Кубка Шотландской футбольной лиги между клубами «Рэйт Роверс» и «Стирлинг Альбион». Прямо во время игры голкипер закопал яму в своей штрафной, сообщает The Guardian.

Голкипер «Стирлинга» Дерек Гастон обнаружил глубокую яму рядом со своими воротами, обратил на это внимание судьи. После этого 37-летний вратарь сбегал к находящейся неподалеку куче песка, взял лопату и закопал яму.

Гастон удостоился аплодисментов зрителей, некоторые даже в шутку предложили ему сменить профессию на агронома.

Игра продолжилась, «Рэйт Роверс» выиграл со счетом 3:0.

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