Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко

Бывшему главному тренеру сборной Белоруссии было 74 года

Михаил Вергеенко (Фото: abff.by)

Бывший вратарь, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Михаил Вергеенко скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Причина его смерти не уточняется.

Вергеенко играл за минское «Динамо» на протяжении 13 лет, был капитаном команды. Вместе с «Динамо» он стал победителем чемпионата СССР 1982 года. Выступал за молодежную сборную СССР, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.

После окончания карьеры игрока был в «Динамо» помощником тренера, начальником команды, а в 1991 году стал главным тренером и выиграл два чемпионата Белоруссии. В период с 1992 по 1994 год и с 1997 по 1999-й он также возглавлял национальную сборную страны.

В Белорусской федерации футбола Вергеенко работал техническим директором, заместителем председателя, возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом исполнительного комитета АБФФ.