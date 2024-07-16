 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко

Бывшему главному тренеру сборной Белоруссии было 74 года
Михаил Вергеенко
Михаил Вергеенко (Фото: abff.by)

Бывший вратарь, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Михаил Вергеенко скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Причина его смерти не уточняется.

Вергеенко играл за минское «Динамо» на протяжении 13 лет, был капитаном команды. Вместе с «Динамо» он стал победителем чемпионата СССР 1982 года. Выступал за молодежную сборную СССР, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.

После окончания карьеры игрока был в «Динамо» помощником тренера, начальником команды, а в 1991 году стал главным тренером и выиграл два чемпионата Белоруссии. В период с 1992 по 1994 год и с 1997 по 1999-й он также возглавлял национальную сборную страны.

В Белорусской федерации футбола Вергеенко работал техническим директором, заместителем председателя, возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом исполнительного комитета АБФФ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Белоруссия
Материалы по теме
Экс-футболист МЮ и сборной России подрался в баре после Евро
Спорт
Украинского футболиста отстранили за подмену допинг-пробы
Спорт
Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Анклав и эксклав: что это, отличия, виды и примеры База знаний, 12:05
Прямую линию с Путиным снова совместят с пресс-конференцией Политика, 12:04
Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне Политика, 12:01
Когда корпоративное обучение является частью производственного процесса РБК Компании, 12:00
Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко Спорт, 11:48
«Лаборатория Касперского» свернет деятельность в США из-за санкций Технологии и медиа, 11:44
Москва заняла первое место по темпам снижения ввода жилья в России Недвижимость, 11:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного Политика, 11:41
«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай» Финансы, 11:37
Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии Общество, 11:31 
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторов Инвестиции, 11:30
Шесть вещей, которые помешают вам сотрудничать с самозанятыми РБК Компании, 11:30
Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж Спорт, 11:30
Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга Политика, 11:28