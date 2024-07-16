Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко
Бывший вратарь, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Михаил Вергеенко скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Причина его смерти не уточняется.
Вергеенко играл за минское «Динамо» на протяжении 13 лет, был капитаном команды. Вместе с «Динамо» он стал победителем чемпионата СССР 1982 года. Выступал за молодежную сборную СССР, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.
После окончания карьеры игрока был в «Динамо» помощником тренера, начальником команды, а в 1991 году стал главным тренером и выиграл два чемпионата Белоруссии. В период с 1992 по 1994 год и с 1997 по 1999-й он также возглавлял национальную сборную страны.
В Белорусской федерации футбола Вергеенко работал техническим директором, заместителем председателя, возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом исполнительного комитета АБФФ.
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