Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж
Футболисты и тренерский штаб сборной Испании 15 июля вернулись в страну после победы на Евро-2024. В финальном матче 14 июля испанцы победили сборную Англии (2:1) и в рекордный раз стали чемпионами Европы.
После возвращения испанской команды из Германии в Мадриде провели чемпионский парад.
Тысячи людей были одеты в красно-желтые цвета. Фанаты размахивали национальными флагами и распевали песни.
Температура в Мадриде 15 июля достигала +44 градусов.
Несмотря на жару болельщики ждали футболистов национальной сборной на площади Сибелес в центре Мадрида.
Национальная команда посетила дворец короля Филиппа VI, а также встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом. На встрече также присутствовали жена Филиппа VI, королева Летисия, и дочери Леонора и София, одетые в футболки сборной.
Капитан сборной Альваро Мората вручил королю Испании Филиппу VI футболку с подписью «Reyes de Europa» (Короли Европы) и с номером 4, числу национальных трофеев на Евро.
Болельщики, которые забрались на крыши зданий с флагами, скандировала победные кричалки.
Футболисты и тренерский штаб сборной передвигался на двухэтажном автобусе. Игроки демонтировали болельщикам главный трофей Евро.
Испанские фанаты чествовали футболистов, заполнив все тротуары и балконы по ходу движения автобуса.
Основная часть торжества прошла на площади Сивелес в центре Мадрида.
На сцене испанские футболисты давали интервью, танцевали и пели песни.
Игроки Испании подкидывают защитника Начо, который в один год стал чемпионом Европы и победителем Лиги чемпионов вместе с «Реалом».
На сцене вместе с национальной командой также появилась 10-летняя девочка, которая борется с раком.
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