Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж

Сборная Испании выиграла Евро-2024 и в рекордный раз стала победителем чемпионата Европы. Как в Мадриде чествовали футболистов испанской команды — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Футболисты и тренерский штаб сборной Испании 15 июля вернулись в страну после победы на Евро-2024. В финальном матче 14 июля испанцы победили сборную Англии (2:1) и в рекордный раз стали чемпионами Европы.

После возвращения испанской команды из Германии в Мадриде провели чемпионский парад.

Тысячи людей были одеты в красно-желтые цвета. Фанаты размахивали национальными флагами и распевали песни.

Температура в Мадриде 15 июля достигала +44 градусов.

Несмотря на жару болельщики ждали футболистов национальной сборной на площади Сибелес в центре Мадрида.

Фото: Borja B. Hojas / Getty Images

Национальная команда посетила дворец короля Филиппа VI, а также встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом. На встрече также присутствовали жена Филиппа VI, королева Летисия, и дочери Леонора и София, одетые в футболки сборной.

Фото: Borja B. Hojas / Getty Images

Капитан сборной Альваро Мората вручил королю Испании Филиппу VI футболку с подписью «Reyes de Europa» (Короли Европы) и с номером 4, числу национальных трофеев на Евро.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Болельщики, которые забрались на крыши зданий с флагами, скандировала победные кричалки.

Футболисты и тренерский штаб сборной передвигался на двухэтажном автобусе. Игроки демонтировали болельщикам главный трофей Евро.

Испанские фанаты чествовали футболистов, заполнив все тротуары и балконы по ходу движения автобуса.

Фото: Reuters

Основная часть торжества прошла на площади Сивелес в центре Мадрида.

Фото: Reuters

На сцене испанские футболисты давали интервью, танцевали и пели песни.

Игроки Испании подкидывают защитника Начо, который в один год стал чемпионом Европы и победителем Лиги чемпионов вместе с «Реалом».

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

На сцене вместе с национальной командой также появилась 10-летняя девочка, которая борется с раком.