Как звезды, политики и простые болельщики смотрели Евро-2024. Фотогалерея
Принц Уильям посетил Германию, чтобы поддержать сборную Англии в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Швейцарии, который состоялся 6 июля в Дюссельдорфе.
Во время финала Испания — Англия на трибунах бок о бок находились представители королевских семей двух стран. Принц Уильям не стал сдерживать эмоции в компании короля Испании Филиппа (в красном галстуке в нижнем ряду) и его дочери Софии, когда англичане сравняли счет.
Представители королевских семей двух стран также находились на трибунах во время матча группового раунда Англия — Дания. На фото: принц Уильям, принцесса Дании Изабелла и король Дании Фредерик (справа)
На финале было много известных политиков, среди них выделялась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в бронзовом кардигане.
Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре) находился в компании главы дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке (справа).
Хабиб Нурмагомедов на трибунах находился в окружении звезд футбола — Фабио Капелло, Луиша Фигу, Сами Хедиры (слева направо).
Эда Ширана можно было встретить на трибунах во время большинства матчей сборной Англии. Певец не только болел за нее, но и дал закрытые концерты для членов национальной команды.
Появлялся на трибунах и Дэвид Бекхэм. Однако финал он пропустил, сделав выбор в пользу решающего матча мужского турнира на Уимблдоне.
Адель, наоборот, стала появляться на матчах сборной Англии уже в плей-офф. Певица посетила полуфинал и финал.
Не менее заметными были и колоритные болельщики, без которых не обходится ни один крупный турнир. Словенцы чемпионами не стали, но игрой своих фанатов порадовали, выйдя в плей-офф впервые за 24 года.
Голландские болельщики стали достоянием Евро. Видео с их предматчевой подготовкой разошлись по всем СМИ. Все города, принимавшие матчи Нидерландов, тонули в оражневом цвете.
Также многочисленной была армия бельгийских фанатов.
Болельщика сборной Испании повезло больше всех — они увидели триумф свой команды.
Турция впервые с 2008 года дошла до четвертфинала, где уступила Нидерландам (1:2). Турки вели после первого тайма, а в концовке матча не реализовала несколько моментов, чем расстроили своих фанатов.
Болельщики сборной Англии — неотъемлемая часть футбольной культуры. На Евро-2024 им нередко приходилось скучать из-за незрелищной игры своей сборной.
Сборная Грузии выделялась не только своей игрой, но и фанатами.
Сборную Украины на Евро поддерживали тысячи болельщиков, но это не помогло команде.
Сборная Англии вновь остались без трофея.
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