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Евро-2024 ,  
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Как звезды, политики и простые болельщики смотрели Евро-2024. Фотогалерея

Кадры с Евро-2024 со звездными болельщиками
Сюжет
Евро-2024
Чемпионат Европы запомнится не только голами и спасениями вратарей, но и эмоциями болельщиков, в том числе звездных. В их числе принц Уильям, певица Адель, Хабиб Нурмагомедов и многие другие
Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO
Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Принц Уильям посетил Германию, чтобы поддержать сборную Англии в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Швейцарии, который состоялся 6 июля в Дюссельдорфе.

Принц Уильям
Принц Уильям
(Фото: Carl Recine / Getty Images)

Принц Уильям
Принц Уильям
(Фото: Carl Recine / Getty Images)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Во время финала Испания — Англия на трибунах бок о бок находились представители королевских семей двух стран. Принц Уильям не стал сдерживать эмоции в компании короля Испании Филиппа (в красном галстуке в нижнем ряду) и его дочери Софии, когда англичане сравняли счет.

Представители королевских семей двух стран также находились на трибунах во время матча группового раунда Англия — Дания. На фото: принц Уильям, принцесса Дании Изабелла и король Дании Фредерик (справа)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

На финале было много известных политиков, среди них выделялась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в бронзовом кардигане.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре) находился в компании главы дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке (справа).

Хабиб Нурмагомедов и Луиш Фигу
Хабиб Нурмагомедов и Луиш Фигу
(Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова)

Хабиб Нурмагомедов на трибунах находился в окружении звезд футбола — Фабио Капелло, Луиша Фигу, Сами Хедиры (слева направо).

Эд Ширан&nbsp;
Эд Ширан 
(Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel)

Эда Ширана можно было встретить на трибунах во время большинства матчей сборной Англии. Певец не только болел за нее, но и дал закрытые концерты для членов национальной команды.

Появлялся на трибунах и Дэвид Бекхэм. Однако финал он пропустил, сделав выбор в пользу решающего матча мужского турнира на Уимблдоне.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Адель, наоборот, стала появляться на матчах сборной Англии уже в плей-офф. Певица посетила полуфинал и финал.

Болельщик сборной Словении
Болельщик сборной Словении

Не менее заметными были и колоритные болельщики, без которых не обходится ни один крупный турнир. Словенцы чемпионами не стали, но игрой своих фанатов порадовали, выйдя в плей-офф впервые за 24 года.

Фото: Christoph Reichwein / Global look press
Фото: Christoph Reichwein / Global look press

Голландские болельщики стали достоянием Евро. Видео с их предматчевой подготовкой разошлись по всем СМИ. Все города, принимавшие матчи Нидерландов, тонули в оражневом цвете.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Также многочисленной была армия бельгийских фанатов.

Болельщик сборной Испании
Болельщик сборной Испании
(Фото: Revierfoto / Global look press)

Болельщика сборной Испании повезло больше всех — они увидели триумф свой команды.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Турция впервые с 2008 года дошла до четвертфинала, где уступила Нидерландам (1:2). Турки вели после первого тайма, а в концовке матча не реализовала несколько моментов, чем расстроили своих фанатов.

Фото: Hasan Bratic / Global look press
Фото: Hasan Bratic / Global look press

Болельщики сборной Англии — неотъемлемая часть футбольной культуры. На Евро-2024 им нередко приходилось скучать из-за незрелищной игры своей сборной.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye
Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye

Сборная Грузии выделялась не только своей игрой, но и фанатами.

Как звезды, политики и простые болельщики смотрели Евро-2024. Фотогалерея
Video

Фото: Rolf Vennenbernd / Global look press
Фото: Rolf Vennenbernd / Global look press

Сборную Украины на Евро поддерживали тысячи болельщиков, но это не помогло команде.

Фото: Friso Gentsch / Global look press
Фото: Friso Gentsch / Global look press

Сборная Англии вновь остались без трофея.

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