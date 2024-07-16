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Евро-2024 ,  
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Какие рекорды были установлены на Евро-2024

Более 20 рекордов было установлено на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Завершился чемпионат Европы по футболу, который проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. «РБК Спорт» собрал главные рекорды, которые были побиты на Евро-2024
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Рекорды Роналду

Фото: Reuters
Фото: Reuters

На Евро-2024 несколько рекордов установил 39-летний Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что также рекорд турнира.

Роналду впервые завершил Евро без голов. Он отметился только голевой передачей, став самым взрослым автором передачи и повторив рекорд по голевым передачам на Евро.

Самый возрастной игрок в истории Евро

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы: он вышел на поле в 41 год. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кираю (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.

Пепе на Евро-2024 провел два матча групповых этапа против Чехии (2:1) и Турции (3:0). Единственный матч, в котором португалец не принял участие, был против Грузии (0:2). Кроме того, он полностью отыграл оба плей-офф против Словении (0:0 в основное время, 3:0 по пенальти) и Франции (0:0 в основное время, 3:5 по пенальти).

Рекорды Ямаля

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 338 дней в матче против Хорватии, стал самым молодым игроком в истории Евро.

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы. В матче против Франции он забил первый гол на Евро в возрасте 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил мяч в возрасте 18 лет и 141 день на Евро-2004.

Также Ямаль превзошел рекорд Пеле в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира и Европы. Пеле в 1958 году забил в ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.

Полузащитник «Барселоны» (16 лет и 353 дня) в матче с Грузией стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Испанец побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня, Евро-2020). Также Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро с голевой передачей в плей-офф — он ассистировал Руису.

Всего на Евро Ямаль сделал четыре голевые передачи — это повторение рекорда за один ЧЕ. Также по четыре ассиста делали швейцарец Стивен Цубер (Евро-2020), валлиец Аарон Рэмзи (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и югослав Любинко Друлович (2000).

Ямаль стал первым игроком с 1980 года с голом или голевой передачей в четвертьфинале, полуфинале и финале на одном Евро.

Самый возрастной автор гола

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу. Он отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват забил этот мяч в 38 лет и 289 дней, побив рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году поразил ворота сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

Рекорд карточек в матче

В игре третьего тура между Чехией и Турцией (1:2) команды установили рекорд Евро по числу предупреждений в одном матче. Главный арбитр Иштван Ковач в течение встречи показал игрокам обеих команд 18 карточек — 16 желтых и две красные. Это рекордный показатель в истории Евро.

Два удаления заработали игроки сборной Чехии: на 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Антонин Барак, а еще одну красную в концовке получил форвард Томаш Хоры (90+8).

Самые быстрые голы

  • Самый быстрый гол на Евро был забит в матче между Албанией и Италией. Албанский полузащитник Недим Байрами на 23-й секунде побил рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко, установленный в матче 2004 года с командой Греции.
  • Голландский защитник Дониелл Мален стал автором самого быстрого автогола на чемпионатах Европы. Это произошло в матче группового этапа между Австрией и Нидерландами. Голландец забил в свои ворота на 6-й минуте. Это единственный автогол на Евро, забитый в ворота соперника Австрии. И первый автогол, забитый голландцем.
  • Английский форвард Гарри Кейн в матче со Словакией (2:1) забил победный гол на первой минуте овертайма. Мяч англичанина стал самым быстрым голом в дополнительное время в истории турнира (50-я секунда).
  • Сборная Турции в матче с Австрией забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. После розыгрыша углового на 57-й секунде отличился Мерих Демирал. Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды по самым быстрым голам и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ — Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

Самый молодой игрок с тремя голами

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Немецкий полузащитник Джамал Мусиала отметился тремя забитыми мячами: он забил в ворота Шотландии, Венгрии и Дании. 21-летний футболист стал самым молодым игроком в истории, забившим три гола на Евро. Он превзошел по этому показателю 22-летнего шведа Томаса Бролина.

Также 21-летний немецкий полузащитник Флориан Виртц, который забил в первом матче турнира в ворота Шотландии, стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы и самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро

Рекордсмен по автоголам

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Франции установила уникальный рекорд: французы стали лидерами по автоголам соперников на чемпионатах Европы и мира. На Евро соперники французов забивали в свои ворота пять раз, а на чемпионатах мира — шесть.

Рекорд среди вратарей

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара в серии пенальти с командой Словении (0:0 основное время, 3:0 по пенальти). Он стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым вратарем в истории, взявшим три удара в послематчевой серии пенальти на Евро.

Антирекорд Англии

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Англии, которая в финале Евро-2020 уступила Италии в серии пенальти, стала первой сборной в истории, которая проиграла в двух финалах Евро подряд. А Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд.

Рекорды Испании

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. На счету испанцев 15 мячей. Испанская команда превзошла сборную Франции, которая в 1984 году забила 14 голов на одном турнире.

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024): испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

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Ямаль Ламин фото

Ямаль Ламин

13 июля 2007 года
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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