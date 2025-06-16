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Спорт ,  
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Муртазаева принесла России первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию

Шпажистка Муртазаева принесла России первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию
В финале личного турнира шпажисток Айзанат Муртазаева победила призера Олимпиады из Эстонии Лехис со счетом 9:8
Айзанат Муртазаева
Айзанат Муртазаева (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе (Италия), выиграв первое золото турнира для России.

В финале Муртазаева победила бронзового призера Игр в Токио эстонку Катрину Лехис со счетом 9:8.

Россияне не завоевывали наград чемпионатов Европы с 2019 года (тогда выиграли медальный зачет): в 2020-м и 2021-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, а после отстранения спортсменов и последующего разрешения выступать в нейтральном статусе допуск не давали лидерам сборной.

Чемпионат Европы завершится 19 июня. Россияне допущены на турнир в нейтральном статусе, но при этом смогут выступить и в командных соревнованиях.

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