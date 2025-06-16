Российский дзюдоист Арбузов выиграл золото на чемпионате мира в Будапеште

Российский дзюдоист выиграл золото на чемпионате мира

Тимур Арбузов в финале категории до 81 кг взял реванш у грузина Григалашвили, которому проиграл схватку за золото в прошлом году

Тимур Арбузов (Фото: AFLO / Global Look Press)

Тимур Арбузов принес России первое золото на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, победив в весовой категории до 81 кг.

В финальной схватке 21-летний Арбузов, выступавший под флагом IJF, победил трехкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.

Арбузов в прошлом году проиграл Григалашвили в финале чемпионата мира, но потом взял реванш в решающей схватке чемпионата Европы.

Ранее в Будапеште бронзовую медаль выиграл россиянин Аюб Блиев (до 60 кг).