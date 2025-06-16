Российский дзюдоист выиграл золото на чемпионате мира
Тимур Арбузов принес России первое золото на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, победив в весовой категории до 81 кг.
В финальной схватке 21-летний Арбузов, выступавший под флагом IJF, победил трехкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.
Арбузов в прошлом году проиграл Григалашвили в финале чемпионата мира, но потом взял реванш в решающей схватке чемпионата Европы.
Ранее в Будапеште бронзовую медаль выиграл россиянин Аюб Блиев (до 60 кг).
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