The Athletic узнал об уходе Малкина из «Питтсбурга» через год
«Питтсбург Пингвинз» в 2026 году не будет продлевать контракт с российским нападающим Евгением Малкиным, пишет The Athletic со ссылкой на источники в клубе НХЛ.
В июле Малкину исполнится 39 лет. Следующий сезон будет для него 20-м и последним в составе «Питтсбурга», в котором он провел всю заокеанскую карьеру.
Пока неясно, завершит ли Малкин карьеру следующим летом, но он неоднократно говорил, что в НХЛ хочет играть только за «Питтсбург».
В прошлом сезоне на счету Малкина было 16 голов и 50 передач в 68 матчах. При этом «Питтсбург» в третий раз подряд не попал в плей-офф.
Малкин выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли.
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