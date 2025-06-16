The Athletic: «Питтсбург» не будет продлевать контракт с Малкиным

The Athletic узнал об уходе Малкина из «Питтсбурга» через год

Источники в клубе сообщили, что Малкину не будут предлагать новый контракт. Российский форвард проведет за «Питтсбург» 20-й сезон, после чего, вероятно, покинет команду

Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» в 2026 году не будет продлевать контракт с российским нападающим Евгением Малкиным, пишет The Athletic со ссылкой на источники в клубе НХЛ.

В июле Малкину исполнится 39 лет. Следующий сезон будет для него 20-м и последним в составе «Питтсбурга», в котором он провел всю заокеанскую карьеру.

Пока неясно, завершит ли Малкин карьеру следующим летом, но он неоднократно говорил, что в НХЛ хочет играть только за «Питтсбург».

В прошлом сезоне на счету Малкина было 16 голов и 50 передач в 68 матчах. При этом «Питтсбург» в третий раз подряд не попал в плей-офф.

Малкин выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли.