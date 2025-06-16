РФС назвал место проведения матча за Суперкубок России
«Казань Арена» примет матч за Суперкубок России по футболу, сообщила пресс-служба РФС.
Игра пройдет 12 июля.
За трофей будут бороться чемпион РПЛ «Краснодар» и победитель Кубка России ЦСКА.
В предыдущий раз Казань принимала матч за Суперкубок в 2023 году, тогда «Зенит» по пенальти победил ЦСКА.
«Краснодар» второй раз поборется за трофей — в прошлом году он уступил «Зениту» в Волгограде со счетом 2:4. У ЦСКА семь трофеев (и пять проигрышей).
Рекордсменом по числу Суперкубков является «Зенит» (9 побед при трех поражениях).
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