РФС назвал место проведения матча за Суперкубок России

Трофей разыграют 12 июля «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет на «Казань Арене»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Казань Арена» примет матч за Суперкубок России по футболу, сообщила пресс-служба РФС.

Игра пройдет 12 июля.

За трофей будут бороться чемпион РПЛ «Краснодар» и победитель Кубка России ЦСКА.

В предыдущий раз Казань принимала матч за Суперкубок в 2023 году, тогда «Зенит» по пенальти победил ЦСКА.

«Краснодар» второй раз поборется за трофей — в прошлом году он уступил «Зениту» в Волгограде со счетом 2:4. У ЦСКА семь трофеев (и пять проигрышей).

Рекордсменом по числу Суперкубков является «Зенит» (9 побед при трех поражениях).