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РФС назвал место проведения матча за Суперкубок России

РФС: Казань примет матч за Суперкубок России
Трофей разыграют 12 июля «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет на «Казань Арене»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Казань Арена» примет матч за Суперкубок России по футболу, сообщила пресс-служба РФС.

Игра пройдет 12 июля.

За трофей будут бороться чемпион РПЛ «Краснодар» и победитель Кубка России ЦСКА.

В предыдущий раз Казань принимала матч за Суперкубок в 2023 году, тогда «Зенит» по пенальти победил ЦСКА.

«Краснодар» второй раз поборется за трофей — в прошлом году он уступил «Зениту» в Волгограде со счетом 2:4. У ЦСКА семь трофеев (и пять проигрышей).

Рекордсменом по числу Суперкубков является «Зенит» (9 побед при трех поражениях).

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