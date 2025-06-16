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Спорт ,  
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В «Локомотиве» опровергли запрет на регистрацию новичков

Ранее в понедельник Shot написал, что «Локомотив» не может зарегистрировать новичков, в том числе Николая Комличенко. В клубе назвали эту информацию вбросом
Николай Комличенко (слева)
Николай Комличенко (слева) (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

У «Локомотива» нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды, заявили «РИА Новости» в пресс-службе московского клуба РПЛ.

Ранее в понедельник телеграм-канал Shot сообщил, что «железнодорожникам» запретили регистрировать новичков, из-за чего под угрозой оказался переход Николая Комличенко.

В «Локомотиве» отметили, что этот «вброс» направлен на дестабилизацию работы клуба в важный момент формирования состава.

«Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова» 10 июня. Форвард подписал трехлетний контракт. В сборной России у Комличенко восемь матчей и один гол.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Локомотив Москва Российский футбольный союз (РФС)
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